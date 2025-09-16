O reprezentantă a partidului de extremă-dreapta german AfD, primită la Casa Albă / Va discuta cu administrația Trump despre „libertatea de exprimare în Germania”

O înaltă responsabilă a partidului de extremă-dreapta german AfD a discutat luni cu administraţia preşedintelui american Donald Trump la Casa Albă despre „libertatea de exprimare în Germania”, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al formaţiunii, confirmând o informaţie din publicaţia Politico, citată de Agerpres.

Beatrix von Storch, vicepreşedinta grupului parlamentar al Alternativei pentru Germania (AfD), a avut un schimb de idei cu mai mulţi reprezentanţi ai administraţiei Trump, a indicat purtătorul de cuvânt citat.

Potrivit acestuia, printre oficialii americani cu care politiciana germană a avut discuţii se numără reprezentanţi ai biroului vicepreşedintelui american JD Vance, ai Departamentului de Stat şi ai Consiliului Naţional de Securitate.

Beatrix von Storch a fost însoţită de Joachim Paul, politician al AfD exclus de la alegerile municipale din Ludwigshafen (vest) în 2025 deoarece a fost acuzat că nu recunoaşte Constituţia germană, un exemplu de cenzură, potrivit susţinătorilor săi.

Discuţiile de la Washington s-au axat pe „libertatea de expresie în Germania” şi „cazul lui Joachim Paul”, potrivit purtătorului de cuvânt citat.

Joachim Paul a fost, de asemenea, demis din funcţiile sale din cadrul AfD în 2023 pentru că a imitat un gest al mişcării suprematiste albe americane ‘White Power’, conform unor medii germane.

De la alegerea lor, Trump şi Vance au făcut numeroase declaraţii de susţinere pentru AfD, care s-a plasat pe locul al doilea în alegerile federale din februarie.

Tino Chrupalla, copreşedinte al acestei formaţiuni antiimigraţie, a fost prezent la învestirea preşedintelui american în ianuarie.

În mai, decizia serviciului de informaţii interne german de a clasifica partidul drept „extremist de dreapta”, care a fost suspendată temporar între timp, a provocat tensiuni puternice cu Washingtonul.