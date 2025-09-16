G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

UPDATE Rezultatele românilor la CM de atletism de la Tokyo: Andreea Mikloș…

Mikloș Andreea, Team Romania Paris 2024
Sursă foto: Facebook CSM București/COSR

UPDATE Rezultatele românilor la CM de atletism de la Tokyo: Andreea Mikloș nu s-a calificat în finală la 400 metri liber / Diana Ion și Andreea Taloș au ratat calificarea în finala de la triplusalt

Sportz16 Sep • 2 vizualizări 0 comentarii

UPDATE: Atleta Andrea Mikloş a ratat calificarea în finala probei de 400 metri, la Campionatele Mondiale de la Tokyo

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Mikloş a încheiat cursa cu timpul de 50.90, cel mai bun rezultat al sezonului pentru ea, dar insuficient penrtu accederea în ultimul act.

Ea a fost a şasea în seria a treia şi a 18-a la general, primele 9 sportive calificându-se în finală.

Știrea inițială: Diana Ion şi Andreea Taloş au ratat calificarea în finala probei de triplusalt, de la Campionatul Mondial de la Tokyo, notează News.ro.

Andreea Taloş a ocupat locul 15 în calificări, cu 13.85 m, în timp ce Diana Ion a fost pe 26, cu 13.64 metri.

În finală s-au calificat primele 12 sportive.

Anterior, alţi atleţi români cotaţi cu şanse la finale au ratat ultimul act în probele în care au luat startul: Rareş Toader (aruncarea greutăţii, 20.38 metri – locul 13), Alina Rotaru-Kottmann (săritura în lungime, 6.37 metri – locul 24), Bianca Ghelber (aruncarea ciocanului, 69.61 metri – locul 17), Stella Rutto (3.000 de metri obstacole – ultimul loc în seria a treia).

Campionatul Mondial de la Tokyo se desfăşoară între 13-21 septembrie, cu participarea a peste 2.200 de atleţi din întreaga lume.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.