Emisiile de gaze cu efect de seră din industrie au scăzut în 2023 în România, dar cele din gospodării au crescut

Emisiile de gaze cu efect de seră (GES) provenite din industrie au scăzut cu 7% în 2023, în România, comparativ cu 2022, şi cu 39,2% faţă de anul 2008, în timp ce GES din gospodării au fost de 22,1 milioane tone echivalent dioxid de carbon, în creştere cu 2,3% faţă de 2022, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS), transmite Agerpres.

Potrivit sursei citate, contul emisiilor în aer înregistrează date privind emisii generate de gospodării şi de unităţile economice rezidente, indiferent dacă acestea îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul economic naţional sau în afara acestuia. Acest cont include gazele cu efect de seră şi poluanţii atmosferici, oferind o imagine detaliată a impactului activităţilor economice asupra calităţii aerului.

În perioada analizată, 2008-2023, emisiile GES din industrie au avut o tendinţă descendentă, în timp ce emisiile din gospodării au înregistrat în anul 2023 o creştere cu 49,3% faţă de 2008. Pe total economie, GES s-au redus cu 30,5% în această perioadă.

Activitatea de producţie şi furnizare a energiei electrice şi termice, gazelor, apei calde şi aerului condiţionat înregistrează cea mai accentuată reducere a emisiilor de GES, cu 63,2% în anul 2023 faţă de anul 2008.

Gazul cu cea mai mare contribuţie la totalul emisiilor GES este dioxidul de carbon, care predomină în majoritatea sectoarelor economice, cu precădere în industria prelucrătoare, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică şi în gospodării.

În anul 2023, contribuţia de dioxid de carbon la emisiile GES a fost 47,9% în industrie şi 19,1% în gospodării.

INS precizează că gazele acidifiante sunt poluanţi atmosferici ce contribuie la acidificarea mediului, ducând la degradarea treptată a solurilor şi apelor, la pierderea biodiversităţii şi la deteriorarea productivităţii ecosistemelor.

Gazele acidifiante, care includ SOx, NOx şi NH3, măsurate în tone echivalent SO2 în funcţie de gradul lor de acidificare, au scăzut cu 58,8% în 2023 faţă de anul 2008.

Emisiile de SOx au scăzut cu 94,5%, în anul 2023 faţă de anul 2008, ponderea în totalul gazelor acidifiante s-a redus de la 47,7%, în anul 2008, la 6,4%, în 2023.

În anul 2023, emisiile de NOx au fost de 4.400 tone echivalent SO2, înregistrând o scădere cu 37,1% faţă de anul 2008.