G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Beijingul cere Japoniei şi SUA să retragă cât mai repede sistemul american…

Sursa foto: US Army / Sgt. Perla Alfaro via Wikimedia Commons

Beijingul cere Japoniei şi SUA să retragă cât mai repede sistemul american de lansatoare de rachete Typhon / Are capacitatea de-a slăbi potenţialul de descurajare nuclear chinez și oferă o capacitate de lovitură ofensivă în apropiere de teritoriul chinez

Articole16 Sep • 58 vizualizări 1 comentariu

Beijingul a cerut marţi Japoniei şi SUA să retragă „cât mai repede” de pe teritoriul nipon sistemul american de lansatoare de rachete cu rază de acţiune medie „Typhon”, pe care China îl consideră o ameninţare la adresa securităţii sale, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Sistemul a fost desfăşurat pentru prima dată în Japonia luni, potrivit televiziunii publice nipone NHK. El a fost adus în arhipelag pentru exerciţiile militare americano-nipone denumite „Resolute Dragon”.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez, Lin Jian, a îndemnat Tokyo şi Washingtonul „să retragă cât mai repede” sistemul, desfăşurat „sfidând îngrijorările serioase” ale Beijingului şi „sub acoperirea exerciţiilor militare comune”.

„China îşi exprimă profunda nemulţumire şi ferma sa opoziţie”, a subliniat el în timpul unui briefing regulat.

Sistemul Typhon este cunoscut a avea o rază de acţiune de 480 de km, prin urmare suficientă pentru a lovi coasta de est a Chinei. El poate constitui pentru China o dublă ameninţare: poate slăbi potenţialul de descurajare al armelor sale nucleare, oferind în acelaşi timp o capacitate de lovitură ofensivă în apropiere de teritoriul chinez.

Exerciţiile „Resolute Dragon” au început joi şi urmează să continue până pe 25 septembrie, potrivit Ministerului Apărării japonez, conform căruia ele vor permite „întărirea capacităţilor de descurajare” ale Japoniei şi SUA.

Forţele de autoapărare nipone au declarat pentru AFP că sistemul Typhon nu va trage în timpul exerciţiilor.

Potrivit media nipone, sistemul ar urma să părăsească Japonia după aceste manevre, care mobilizează în special nave de război şi constituie un mesaj clar adresat Chinei.

„Desfăşurarea de către SUA a sistemului Typhon în ţări asiatice aduce atingere intereselor legitime ale altor ţări în materie de securitate, sporeşte riscul unei curse a înarmării şi al unei confruntări militare în regiune, şi constituie o ameninţare reală pentru securitatea strategică regională”, a afirmat purtătorul de cuvânt al diplomaţiei chineze.

Republica Filipine, care se opune revendicărilor teritoriale chineze în Marea Chinei de Sud, a provocat furia Chinei în decembrie, declarând că Manila intenţionează să achiziţioneze sistemul Typhon.

Armata americană desfăşurase sistemul în nordul Filipinelor la începutul lui 2024 pentru exerciţii comune anuale.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

SUA au eliminat Columbia de pe lista ţărilor care combat traficul de droguri pentru că „nu şi-a respectat în mod evident” obligaţiile asumate în temeiul acordurilor internaţionale antidrog, potrivit Departamentului de Stat

Articole16 Sep • 73 vizualizări
0 comentarii

Investiţiile în noi proiecte vizând combustibilii fosili ar putea fi necesare, sub presiunea administrației Trump, estimează Agenţia Internaţională pentru Energie

Articole16 Sep • 65 vizualizări
0 comentarii

Unul din şase americani evită sau amână vaccinarea copiilor săi, conform unui sondaj

Articole16 Sep • 92 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. Când ca veni momentul, punctul nevralgic al Chinei va fi producția si porturile. La fel cum acum Rusia va fi îngenuncheată cu lovituri la petrol, gaze, infrastructura transport feroviară și maritimă la fel si dragonul chinezesc va deveni pisicuță…

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.