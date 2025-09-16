Beijingul cere Japoniei şi SUA să retragă cât mai repede sistemul american de lansatoare de rachete Typhon / Are capacitatea de-a slăbi potenţialul de descurajare nuclear chinez și oferă o capacitate de lovitură ofensivă în apropiere de teritoriul chinez

Beijingul a cerut marţi Japoniei şi SUA să retragă „cât mai repede” de pe teritoriul nipon sistemul american de lansatoare de rachete cu rază de acţiune medie „Typhon”, pe care China îl consideră o ameninţare la adresa securităţii sale, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Sistemul a fost desfăşurat pentru prima dată în Japonia luni, potrivit televiziunii publice nipone NHK. El a fost adus în arhipelag pentru exerciţiile militare americano-nipone denumite „Resolute Dragon”.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez, Lin Jian, a îndemnat Tokyo şi Washingtonul „să retragă cât mai repede” sistemul, desfăşurat „sfidând îngrijorările serioase” ale Beijingului şi „sub acoperirea exerciţiilor militare comune”.

„China îşi exprimă profunda nemulţumire şi ferma sa opoziţie”, a subliniat el în timpul unui briefing regulat.

Sistemul Typhon este cunoscut a avea o rază de acţiune de 480 de km, prin urmare suficientă pentru a lovi coasta de est a Chinei. El poate constitui pentru China o dublă ameninţare: poate slăbi potenţialul de descurajare al armelor sale nucleare, oferind în acelaşi timp o capacitate de lovitură ofensivă în apropiere de teritoriul chinez.

Exerciţiile „Resolute Dragon” au început joi şi urmează să continue până pe 25 septembrie, potrivit Ministerului Apărării japonez, conform căruia ele vor permite „întărirea capacităţilor de descurajare” ale Japoniei şi SUA.

Forţele de autoapărare nipone au declarat pentru AFP că sistemul Typhon nu va trage în timpul exerciţiilor.

Potrivit media nipone, sistemul ar urma să părăsească Japonia după aceste manevre, care mobilizează în special nave de război şi constituie un mesaj clar adresat Chinei.

„Desfăşurarea de către SUA a sistemului Typhon în ţări asiatice aduce atingere intereselor legitime ale altor ţări în materie de securitate, sporeşte riscul unei curse a înarmării şi al unei confruntări militare în regiune, şi constituie o ameninţare reală pentru securitatea strategică regională”, a afirmat purtătorul de cuvânt al diplomaţiei chineze.

Republica Filipine, care se opune revendicărilor teritoriale chineze în Marea Chinei de Sud, a provocat furia Chinei în decembrie, declarând că Manila intenţionează să achiziţioneze sistemul Typhon.

Armata americană desfăşurase sistemul în nordul Filipinelor la începutul lui 2024 pentru exerciţii comune anuale.