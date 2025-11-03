Universitatea Craiova – Rapid 2-2. Bucureștenii, egalați la ultima fază. Rădoi: ”N-am făcut nimic special, e meritul lor”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Echipa bucureşteană Rapid a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Universitatea Craiova, în etapa a 15-a din Superligă. După această victorie echipa lui Constantin Gâlcă a trecut pe primul loc al clasamentului, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Craiova a dominat steril primul sfert de oră al meciului, lovind bara prin Cicâldău, în primul minut, şi punându-l la încercare pe Aioani în minutul 11, la şutul lui Tudor Băluţă. Rapid a trecut centrul terenului în minutul 16, suficient însă să înscrie. Petrila a pasat în careu, pentru Christensen, şi norvegianul a deschis scorul. Tot Rapid a avut o ocazie în minutul 27, când Isenko a respins şutul lui Petrila. Craiovenii au replicat prin golul cu capul reuşit de Adrian Rus, doupă minute mai târziu, pentru ca în minutul 35 Paşcanu să salveze de pe linia porţii la mingea trimisă de Carlos Mora.

Cei care au reuşit însă să înscrie au fost tot oaspeţii, printr-un fundaş, Kramer, gol cu o lovitură de cap, în minutul 74. Băsceanu a trimis milimetric pe lână poartă în al patrulea minut al prelungirilor, iar un minut mai târziu Aioani l-a faultat pe Etim în careu şi, după verificarea VAR, Marcel Bîrsan a dictat penalti. Rădoi a plecat spre vestiare, nesuportând parcă tenisunea momentului, dar Nsimba a transformat sigur şi Universitatea Craiova a salvat un punct, 2-2 cu Rapid.

„Aşa pare, că e cea mai bună repriză făcută, dar eu sunt mulţumit de cum s-a desfăşurat tot meciul, nu doar de prima repriză. Am controlat tot meciul şi cred că rezultatul este injust. Deocamdată se descarcă datele din GPS, dar contează mai puţin asta, cât au alergat. Important e că au acoperit zonele cum trebuia. Cu puţin mai multă atenţie la finalizare, am fi vorbit despre un alt rezultat. Le-am spus şi la pauză că e chestiune de timp până când fotbalul ne răsplăteşte, chiar dacă am fi pierdut.

La pauză nu am avut foarte multe imagini să le arăt, n-am găsit nimic de partea Rapidului, chiar am făcut o repriză foarte bună. N-am făcut nimic special, e meritul lor. Probabil se acumulase o stare de oboseală, poate o stare de relaxare. Sunt foarte mulţi jucători care nu au făcut pregătirea cu noi.



N-am mai avut răbdare să văd live, am intrat în vestiar să văd reluările. De pe bancă, mi s-a părut foarte clar. Dacă nu se dădea, asta era, dar parcă lucrurile erau foarte clare.

Punctul acesta poate fi exact 0,5 să intrăm pe o poziţie mai sus în play-off. Avem un pahar, eu încerc să văd partea plină. Eu văd partea bună a lucrurilor”, a declarat Mirel Rădoi.



Rapidul a trecut pe primul loc al ierarhiei din Superligă, cu 32 de puncte. Pe locul secund e FC Botoşani, cu 31 de puncte, iar Universitatea Craiova e a treia, cu 29 de puncte.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Romanchuk (Mekvabishvili 85), Ad. Rus, Screciu – Carlos Mora, D. Matei (Băsceanu 85), T. Băluţă, Cicâldău (Samuel Teles 84), Bancu – Al Hamlawi (Etim 85), Baiaram (Nsimba 71). ANTRENOR: Mirel Rădoi

RAPID: Aioani – Cr. Manea (Braun 54), Paşcanu (Leo Bolgado 69), Kramer, Onea – K. Keita, Vulturar – Al. Dobre, T. Christensen, Petrila (D. Ciobotariu 81) – Koljic (Baroan 81). ANTRENOR: Constantin Gâlcă

Cartonaşe galbene: A. Creţu 66, Romanchuk 73, Houri 90+3, Băsceanu 90+7 / Kramer 61

Arbitri: Marcel Bîrsan – Valentin Avram, Imre-Laszlo Bucsi

Arbitri VAR: Florin Andrei – Valentin Porumbel