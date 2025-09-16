Închisoare pe viaţă pentru un afgan care a înjunghiat mortal un poliţist în Germania

Un afgan în vârstă de 26 de ani a fost condamnat marţi la închisoare pe viaţă, după ce o instanţă din Germania l-a găsit vinovat de înjunghierea mortală a unui ofiţer de poliţie în oraşul Mannheim (sud-vest) anul trecut, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Inculpatul a fost găsit vinovat, de asemenea, de alte patru capete de acuzare de tentativă de omor, precum şi de vătămare corporală gravă, Tribunalul regional din Stuttgart recunoscând gravitatea deosebită a infracţiunilor.

Şase persoane au fost rănite într-un atac cu cuţitul în piaţa din Mannheim pe 31 mai 2024, inclusiv cinci participanţi la un miting organizat de Mişcarea cetăţenească antiislam Pax Europa (BPE).

Un ofiţer de poliţie în vârstă de 29 de ani a fost, de asemenea, rănit şi a murit două zile mai târziu din cauza rănilor suferite.

Atacatorul a fost împuşcat de poliţie la locul incidentului.