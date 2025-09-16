G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Închisoare pe viaţă pentru un afgan care a înjunghiat mortal un poliţist…

justitie, judecatori, instanta
Sursa foto: Pexels

Închisoare pe viaţă pentru un afgan care a înjunghiat mortal un poliţist în Germania

Articole16 Sep • 88 vizualizări 0 comentarii

Un afgan în vârstă de 26 de ani a fost condamnat marţi la închisoare pe viaţă, după ce o instanţă din Germania l-a găsit vinovat de înjunghierea mortală a unui ofiţer de poliţie în oraşul Mannheim (sud-vest) anul trecut, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Inculpatul a fost găsit vinovat, de asemenea, de alte patru capete de acuzare de tentativă de omor, precum şi de vătămare corporală gravă, Tribunalul regional din Stuttgart recunoscând gravitatea deosebită a infracţiunilor.

Şase persoane au fost rănite într-un atac cu cuţitul în piaţa din Mannheim pe 31 mai 2024, inclusiv cinci participanţi la un miting organizat de Mişcarea cetăţenească antiislam Pax Europa (BPE).

Un ofiţer de poliţie în vârstă de 29 de ani a fost, de asemenea, rănit şi a murit două zile mai târziu din cauza rănilor suferite.

Atacatorul a fost împuşcat de poliţie la locul incidentului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Fostul adjunct ar putea deveni noul şef al serviciului de informaţii interne din Germania

Articole15 Sep • 169 vizualizări
0 comentarii

Băncile cooperatiste din Germania se îndreaptă spre oferirea de tranzacţii cu criptomonede

Articole15 Sep • 894 vizualizări
0 comentarii

Avans important obţinut de extremiștii de la AfD la alegerile locale din Renania de Nord-Westfalia

Articole15 Sep • 632 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.