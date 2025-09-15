G4Media.ro
Fostul adjunct ar putea deveni noul şef al serviciului de informaţii interne…

germania, steag germania
Sursa foto: Pexels / Ingo Joseph

Fostul adjunct ar putea deveni noul şef al serviciului de informaţii interne din Germania

Articole15 Sep 0 comentarii

Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, urmează să îl propună pentru funcţia de preşedinte al serviciului de informaţii interne BvF, Oficiul Federal pentru Protecţia Constituţiei, pe Sinan Selen, care a fost multă vreme adjunct al şefului instituţiei, transmite luni agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Conform unor surse ale agenţiei din coaliţia de guvernământ, Dobrindt va face propunerea în următoarea şedinţă de guvern de la Berlin şi se aşteaptă ca executivul să aprobe numirea lui Selen.

BfV nu mai are preşedinte din noiembrie anul trecut.

Selen, în vârstă de 53 de ani, a asigurat interimatul la conducerea agenţiei alături de colega sa, vicepreşedinta Silke Willems.

Născut în Turcia şi imigrat în Germania în copilărie, împreună cu părinţii, el ar urma să fie primul cetăţean german provenit din străinătate care ajunge la vârful serviciului de informaţii interne.

BfV, cu sediul la Koln, are ca atribuţie protecţia ordinii democratice în Germania. Angajaţii agenţiei au sarcina de a monitoriza eventuale ameninţări extremiste şi teroriste, cum ar fi extremele stânga şi dreapta, terorismul islamist şi infracţiunile informatice.

Anul acesta, instituţia a reevaluat formaţiunea Alternativa pentru Germania (AfD), cea mai mare din opoziţia parlamentară, de la „caz suspect” de extremism la entitate „extremistă de dreapta confirmată”, declarând că partidul „desconsideră demnitatea umană” şi ameninţă democraţia.

Calificativul, care ar constitui o extensie a atribuţiilor BfV de monitorizare a acţiunilor partidului, a fost suspendat în aşteptarea rezultatelor unor demersuri judiciare ale AfD.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

