Ilie Bolojan spune că are o relație corectă, bazată pe fair-play, cu președintele Nicușor Dan

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că are o relaţie de colaborare „corectă şi respectuoasă” cu preşedintele Nicuşor Dan, menţionând că atunci când e vorba de o funcţie de mare responsabilitate nu se lucrează „pe bază de emoţie şi sentimente”.

„Când ocupi o funcţie de mare responsabilitate nu lucrezi pe bază de emoţie, nu lucrezi pe bază de sentimente şi asta trebuie să facem, atât eu, cât şi preşedintele, cât şi ceilalţi înalţi responsabili care au domenii importante de responsabilitate în România. Aici facem ceea ce trebuie pentru ţara noastră şi avem o colaborare corectă şi respectuoasă”, a afirmat Ilie Bolojan, la Antena 3 CNN, întrebat dacă îl enervează preşedintele Nicuşor Dan când propune modificări la pachetele de reformă.

De asemenea, întrebat ce notă ar da relaţiei sale cu şeful statului, Bolojan a răspuns: „Am mai spus: relaţia cu domnul preşedinte este o relaţie corectă, o relaţie de colaborare instituţională, o relaţie în care fiecare avem nişte responsabilităţi, în care pe zonele comune ne consultăm, în care colaborăm”.

„Nu vreau să fac evaluări sub formă de note pentru că nu ar fi, din punctul meu de vedere, relevant şi pentru ca România să obţină maxim posibil, în condiţiile date, în orice fel de situaţie, între preşedintele României şi primul ministru trebuie să existe o astfel de relaţie, pentru că, altfel, gândiţi-vă că nu putem proiecta în afară convergenţă, nu putem proiecta unitate, nu putem proiecta seriozitate, pentru că preşedintele se duce să reprezinte România la Consiliul European, dar, în acelaşi timp, punerea în practică a ceea ce se angajează preşedintele acolo revine Guvernului. Atunci e nevoie de acest fair play, de această colaborare pe care eu am încercat s-o construiesc atât cât am fost preşedinte interimar şi în această poziţie, văzând ambele roluri”, a mai spus premierul.

Întrebat dacă este adevărat că preşedintele Nicuşor Dan i-a dat, la Palatul Cotroceni, un test privind impactul concedierilor din administraţia locală şi el nu a ştiut, şeful Executivului a precizat: „Este unul din fake-urile care apar periodic, nu are nicio bază reală”.

Referitor la informaţia apărută că el ar putea renunţa la funcţia de premier pentru a candida la Primăria Capitalei, Ilie Bolojan a susţinut că acest lucru „face parte din pseudo-ştirile care circulă prin redacţii în lipsa altor lucruri serioase”.