BMW va începe luna viitoare să producă automobile electrice iX3 la uzina din Debrecen / Producătorul chinez BYD construiește și el o uzină de asamblare în Ungaria

Producătorul german de automobile de lux BMW a anunţat miercuri că, de la finele lunii octombrie, va începe producţia de serie a modelului electric iX3 la uzina sa de la Debrecen (Ungaria), transmite Reuters, citată de Agerpres.

Cu modelul iX3, BMW speră să recupereze terenul pierdut în faţa rivalilor chinezi în domeniul automobilelor electrice.

Capacitatea de producţie a noului model va fi crescută treptat, în mai multe etape, după debutul producţiei de serie, a precizat constructorul german, iar primul vehicul este programat să iasă de pe liniile de asamblare la finele acestui an, urmând că vânzările în Europa să înceapă în luna martie 2026.

Producătorul chinez de automobile electrice BYD construieşte şi el o uzină de asamblare la Debrecen, al doilea mare oraş din Ungaria, graţie strategiei premierului Viktor Orban de a atrage producători chinezi de automobile electrice şi baterii în ţara vecină.

BMW AG a investit peste două miliarde de euro în fabrica de la Debrecen, Ungaria, prima uzină construită în Europa de BMW în ultimele două decenii. Grupul german intenţionează să producă 150.000 de vehicule pe an la uzina de la Debrecen, un oraş situat la aproape 40 de kilometri de graniţa cu România.