SURSE: Ședință a coaliției, miercuri dimineață / Se va discuta despre reforma administrației / Propunere: plafon maxim de cheltuieli cu salariile, în loc de reducerea numărului de angajați / Discuții și despre majorarea cotei de TVA în industria HORECA

Liderii coaliției de guvernare urmează să se întâlnească miercuri, de la ora 10,00, anunță surse G4Media, o reuniune a coaliției fiind programată la ora 11,00.

În cadrul întâlnirilor se va discuta despre plafonarea cheltuielilor de salarii plătite din sume de echilibrare provenite de la bugetul de stat, în locul unei reduceri efective cu 10% a posturilor ocupate, respectiv circa 13.000 de angajați, au declarat pentru G4Media surse apropiate discuțiilor.

Potrivit surselor citate, USR nu exclude o astfel de variantă, pornind de la considerentul că primăriile care își pot autofinanța cheltuielile cu salariile ar trebui să beneficieze de un alt grad de libertate comparativ cu cele care sunt dependente de sumele primite de la bugetul de stat.

Pe agenda coaliției figurează și majorarea cotei de TVA în industria HORECA din ianuarie 2026, solicitată de Comisia Europeană. Sursele citate au precizat că Bucureștiul a reușit să obțină o temporizare în privința acestei solicitări, dar Bruxelles-ul solicită în continuare să nu mai existe atâtea cote diferențiate de TVA în România.

La începutul lunii septembrie, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat la negocierile de la Palatul Cotroceni o propunere alternativă de reformă în administrația locală, după ce duminică a respins, alături de UDMR, propunerea premierului Ilie Bolojan.

Propunerea PSD prevede o reducere graduală cu 25% a numărului de angajați din primării și consilii județene în patru ani, spre deosebire de planul lui Bolojan, care a cerut o reducere rapidă de la 1 ianuarie 2026 cu 10% sau 15% a angajaților din local, după cum arată informațiile remise de PSD redacției G4Media.

Președintele Nicușor Dan a organizat o întâlnire de aproape trei ore la Cotroceni cu liderii celor patru partide din coaliție, după blocajul legat de reforma administrației locale, când premierul Ilie Bolojan a avertizat că va demisiona dacă partidele nu îi vor accepta propunerile.

Premierul a vorbit marți seară, la Antena 3 despre condițiile în care va ajunge la demisie. El a dat de înțeles că aceasta va ține de disponibilitatea partidelor care formează coaliția de guvernare de a face reforme economice.

”Deficitul între venituri și cheltuieli e de 30 de miliarde pe an. Bani pe care îi împrumutăm, iar costul împrumuturilor crește. Doar anul acesta vom plăti dobânzi de 11 miliarde de euro. Asta înseamnă costul Autostrăzii Moldovei A7. Ca să ieșim din această fundătură trebuie să corectăm lucrurile. Asemenea diferențe au fost corectate de toate țările care au fost în această situație. Au crescut veniturile la buget – România avea printre cele mai mici impozite pe anumite componente.

A doua direcție e să scădem cheltuielile și trebuie să lucrăm pe blocuri mari, cum e în administrația locală. Dacă vrem să echilibrăm puțin lucrurile trebuie să ne reducem cheltuielile. În pachetul 2 de măsuri era și reforma administrației locale. Am lansat foarte multe investiții, dar nu mai avem finanțare pentru a le continua, de aceea am crescut impozitul pe proprietate. Dar eu nu sunt de acord să creștem taxele și să ducem banii în gaura neagră a administrației locale.

Când am văzut că soluția propusă doar zgâria puțin administrația locală, am această responsabilitate față de români. Aceasta a fost condiția: dacă am pus reforma în programul de guvernare, atunci hai să o facem”, a precizat Ilie Bolojan.

Liderii PSD și PNL au declarat după discuțiile de la Cotroceni că și-au asumat noi negocieri, timp de două săptămâni, pentru a debloca situația.