Kelemen Hunor: Toată lumea dorește ca această coaliție să meargă mai departe…

kelemen hunor, udmr
Sursa Foto:RFI

Kelemen Hunor: Toată lumea dorește ca această coaliție să meargă mai departe / Nu se pune problema demisiei premierului, nimeni nu dorește așa ceva / La administrația centrală e obligatorie cura de slăbire

2 Sep

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți seara, la Digi 24, că nimeni din coaliția de guvernare nu-și dorește demisia premierului Ilie Bolojan. Comentariile sale vin după după ce liderii coaliției de guvernare – PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale – s-au întâlnit la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan.

  • “Deci el (Ilie Bolojan) a spus că dorește să facă acest lucru, ceea ce am stabilit în programul de guvernare, și, dacă nu, nu are nicio problemă să se retragă, asta a fost discuția de duminică
  • Astăzi, toată lumea a spus că această coaliție trebuie să meargă mai departe, după două luni și jumătate cât a trecut de la învestirea acestui guvern, nu se pune problema demisiei primului ministru, nimeni nu dorește așa ceva”, a explicat Kelemen Humor.

În urma discuției de la Palatul Cotroceni, s-a stabilit un termen de două săptămâni pentru a veni “cu o soluție aplicată și justă” în ceea ce privește tăierile de personal din administrația locală.

Acesta și-a exprimat speranța că, după întâlnirea de la Cotroceni, atacurile dintre membrii coaliției nu vor mai exista sau vor fi mult mai rare: “Există competiție între partide în momentul în care nu există competiție”.

În ceea ce privește reforma administrației locale, Kelemen Hunor a explicat că “toată lumea dorește să ajungem la o soluție”. “Suntem într‐un impas din care sunt convins că am ieșit și vom găsi acea soluție care va fi agreată de toată lumea”, a adăugat el.

În opinia sa, urgența este acum reforma administrației centrale, unde UDMR dorește o reducere cu 20% din posturile efective”.

“Eu cred că la administrația centrală e obligatorie cura de slăbire. Se va face, eu am încredere în Bolojan”, a subliniat el.

Tags: , , ,
