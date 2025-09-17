DOCUMENT Cu ce date argumentează PSD susținerea plafonării la alimentele de bază: inflația la bunurile alimentare după 1 an de plafonare a ajuns la 1,1%, față de 18% înainte / Eliminarea plafonării ar duce la scăderea cu 30% a puterii de cumpărare a persoanelor cu venituri mici

Reprezentanții PSD urmează să prezinte în ședința coaliției de miercuri un document cu date privind dinamica prețurilor la alimentele de bază înainte și după introducerea plafonării adaosului comercial, au declarat surse din partid pentru G4Media. social-democrații susțin că inflația la bunurile alimentare după 1 an de plafonare a ajuns la 1,1%, față de 18% înainte și că eliminarea acestei măsuri ar duce la scăderea cu 30% a puterii de cumpărare a persoanelor cu venituri mici.

„PSD nu susține eliminarea acestei măsuri. Este o măsură care a permis reducerea sau înghețarea prețurilor la alimentele de bază si protejarea puterii de cumpărare a populației defavorizate, cu venituri reduse. Eliminarea plafonării ar conduce la o creștere a inflației la 13-15% în următoarele luni”, au declarat sursele citate.

Potrivit reprezentanților PSD, în condițiile „creșterii explozive a prețurilor”, mai ales la energieși a măsurilor de austeritate, eliminarea plafonării la alimentele de bază ar face ca scăderea puterii de cumpărare a românilor cu venituri mici să ajungă la 30%. „ Această scădere dramatică va arunca peste 1 milion de români în risc de sărăcie și excluziune socială în 2026 și ar accentua grav tensiunile sociale și instabilitatea politică”, afirmă aceștia.

PSD susține că, la un an de la introducerea măsurii, s-a reușit reducerea prețurilor la toate alimentele cu marjă plafonată. Inflația la bunurile alimentare după 1 an de plafonare a ajuns la 1,1% (față de 18% înainte) iar puterea de cumpărare pe coșul de consum alimentar de bază a crescut, potrivit social-democraților.

De asemenea, susține PSD, prin plafonarea prețului la utilități (energie și gaze) au fost înghețate facturile, iar împreună cele două măsuri de plafonare au dus la scăderea inflației de la 10,3% la 4,9%.

Social-democrații mai afirmă că nu s-au validat nici temerile privind penuria cauzată de plafonarea la alimentele de bază.