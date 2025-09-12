Alexandru Muraru, lider PNL Iaşi, acuză PSD că face „agitaţie de opoziţie” la nivel naţional: Întreb public când are loc congresul PSD ca să ştim şi noi când se liniştesc apele în PSD şi când se apucă cu adevărat să guverneze

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine că PSD creează agitaţie la nivel naţional din cauza congresului care urmează, precizând că să ataci guvernul când eşti parte din el şi să revii asupra măsurilor de reformă înseamnă „cacofonie politică”, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Alexandru Muraru a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că PSD creează agitaţie la nivel naţional, iar acest partid atacă în mod repetat guvernul deşi a votat programul de guvernare al coaliţiei.

„Nu trebuie să cădem în ridicolul de a avea programe paralele de guvernare şi agendă proprie ca şi cum am fi singuri la guvernare. Această agitaţie de opoziţie din interiorul guvernării a PSD este clar creată din cauza congresului PSD. Întreb public când are loc acest congres al PSD ca să ştim şi noi când se liniştesc apele în PSD şi când se apucă cu adevărat să guverneze”, a afirmat Alexandru Muraru.

Liderul PNL Iaşi consideră că să ataci în mod repetat guvernul şi să votezi pentru măsurile de reformă, apoi să revii asupra lor înseamnă „o cacofonie politică pe care România nu şi-o permite”.

„PSD trebuie să aleagă dacă este la guvernare sau dacă face opoziţie la propria guvernare”, a adăugat şeful liberalilor ieşeni.

Cât priveşte relaţia dintre PNL şi PSD la Iaşi, Alexandru Muraru a precizat că PSD Iaşi se comportă ca un partid aflat în opoziţie, el acuzând filiala că este obişnuită cu eşecul în alegeri şi că nu înţelege că „mimarea indignării” şi lipsa de soluţii nu pot compensa pierderile electorale.

„Liderul PSD Iaşi Bogdan Cojocaru atacă guvernul ca şi cum PSD nu ar face parte din această guvernare. Cojocaru nu este în conducerea naţională a PSD şi nu are acces la informaţii. Sunt colegi din PSD care nu sunt de acord cu felul lui de a se poziţiona. Este un semn al frustrării”, a mai afirmat preşedintele PNL Iaşi, Alexandru Muraru.