Secretarul general al PSD: Congresul, probabil la final de august / La congres va fi stabilit candidatul la Preşedinţie / Poate să fie şi din afara partidului / Eu îmi doresc să fie membru PSD

Secretarul general al Partidului Social Democrat, Paul Stănescu, a anunţat că cel mai târziu la începtulu săptămânii viitoare va fi stabiit un Consiliul Politic Naţional şi va fi hotărâtă dată Congresului social-democraţilor, cel mai probabil la final de august, unde va fi stabilit candidatul la Preşedinţia României. Stănescu a precizat că acesta poate să fie şi din afara partidului, dacă există susţinere, dar că el îşi doreşte ca acesta să fie membru PSD, transmite News.ro.

”Există posibilitatea să fie şi un candidat independent stabilit de PSD. Lucrurile stau aşa. Hai să clarificăm toată situaţia asta. Probabil că în weekendul ăsta sau la începutul săptămânii viitoare vom stabili un Consiliu Politic Naţional şi vom hotărî o dată a Congresului. La Congres are voie să participe toată lumea. Congresul va avea două componente. O componentă de alegere a conducerii partidului şi o componentă de stabilire a candidatului la Preşedinţia României. Dar nu fac scenarii eu. Vorbim de lucruri concrete. Deci avem două lucruri: Consiliul Politic Naţional şi Congres. La Congres poate să candideze oricine şi la conducerea partidului şi să fie şi candidat. Şi din afara partidului, dacă e susţinut”, a afirmat, vineri, Paul Stănescu.

El a fost întrebat dacă îşi menţine afirmaţia făcută recent potrivit căreia preşedintele PSD trebuie să fie şi candidatul partidului la alegerile prezidenţiale.

”Ce-mi doresc eu de la PSD, îmi doresc să fie un membru PSD candidatul pentru Preşedinţia României Ăsta e lucrul clar. Asta îmi doresc eu, dar nu ceea ce neapărat eu îmi doresc va spune şi congresul”, a explicat Paul Stănescu.

Întrebat dacă va accepta varianta unui candidat independent susţinut de PSD, secretarul general al partidului a răspuns: ”Eu nu. Ca simplu membru de partid nu aş accepta acest lucru”.

Paul Stănescu a precizat că Marcel Ciolacu are şi opţiunea de a nu candida la alegerile prezidenţiale.

”Partidul validează o candidatură, că e membru de partid, că este din afara partidului. Dar preşedintele partidului are şi el opţiune personală. El, dacă vrea să canideze, totuşi trebuie să fie validat de partid. Şi Marcel Ciolacu, preşedintele partidului nostru, deci el trebuie să fie validat de partid. Şi acum sigur că el, ca preşedinte şi ca membru de partid, are opţiunea lui: candidez sau nu candidez. Are opţiunea lui. Probabil că îşi va anunţa candidatura mai târziu sau nu, dar asta depinde şi de el, pentru că nu poate să meargă cineva să candideze care nu îşi doreşte acest lucru. Numai domnul Ciolacu ştie lucrul ăsta. Nu ştim noi, nici eu, nici Tudose, nici Grindeanu. E opinia personală a preşedintelui nostru Marcel Ciolacu”, a afirmat Paul Stănescu.

Vicepreşedintele PSD, Gabriel Zetea, a declarat joi că singura alternativă la candidatura lui Marcel Ciolacu este posibilitatea ca PSD să susţină o personalitate de stânga care îşi şi exprimă dorinţa de a avea susţinerea din partea formaţiunii iar până la acest moment nu există o astfel de personalitate. El a precizat că în partid îşi doresc ca Marcel Ciolacu să fie candidatul PSD şi acesta trebuie să ia o decizie în plan personal, şi odată ce îşi va anunţa decizia în faţa PSD, va avea sută la sută sprijinul partidului.