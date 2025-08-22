Secretarul general al ONU: „Foametea din Gaza este un eşec al umanităţii înseşi”

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat că foametea declarată oficial vineri în Fâşia Gaza este „un eşec al umanităţii înseşi” şi a cerut un armistiţiu „imediat”, eliberarea ostaticilor şi acces umanitar „deplin şi nerestricţionat”, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

„În calitate de putere ocupantă, Israelul are obligaţii fără echivoc în temeiul dreptului internaţional, inclusiv obligaţia de a garanta aprovizionarea populaţiei cu alimente şi medicamente. Nu putem permite ca această situaţie să continue cu impunitate”, a subliniat el.

De la începutul conflictului armat din Fâşia Gaza, acum aproape doi ani, peste 62.000 de palestinieni au murit şi peste 157.000 au fost răniţi. Dintre aceştia, peste 2.000 au murit în timp ce încercau să găsească alimente la punctele de distribuţie administrate de controversatul Fond Umanitar pentru Gaza (GHF) sau la punctele de trecere pe unde intră puţinele camioane ale ONU şi ale altor organizaţii care reuşesc să pătrundă în enclavă.

Guterres a apreciat că nu există cuvinte pentru a descrie „iadul din Gaza” pe care l-a numit „un dezastru provocat de om, o acuzaţie morală şi un eşec al umanităţii înseşi”.

ONU a denunţat în repetate rânduri blocada israeliană asupra ajutorului umanitar în enclavă, care a provocat foamete în rândul populaţiei din Gaza.

În enclavă, peste 270 de persoane, între care 112 copii, au murit din cauza malnutriţiei, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza.

„Foametea nu este doar despre mâncare; este despre prăbuşirea deliberată a sistemelor necesare pentru supravieţuirea umană. Oamenii mor de foame. Copiii mor”, a deplâns Guterres.

În acest sens, organizaţiile sanitare care operează în enclavă raportează în mod constant o lipsă de provizii pentru îngrijirea victimelor, fie că este vorba de atacuri israeliene, fie de cei răniţi în timp ce căutau hrană, fie, mai recent, de cei care suferă de malnutriţie.

La aceasta se adaugă lipsa resurselor pentru operarea utilajelor grele şi salvarea oamenilor de sub dărâmături, precum şi lipsa combustibilului pentru alimentarea ambulanţelor şi incapacitatea de a le repara pe cele avariate.

„Oamenii mor (…) iar cei care au datoria să acţioneze eşuează”, a reiterat secretarul general al ONU.

Declaraţiile lui Guterres survin după ce ONU a declarat oficial vineri foamete în Fâşia Gaza, prima din Orientul Mijlociu, în contextul în care experţii săi au avertizat că 500.000 de persoane se află într-o stare „catastrofală”.

După luni de avertismente cu privire la apariţia foametei în acest teritoriu devastat de război, Cadrul integrat de clasificare a fazelor securităţii alimentare (IPC), o agenţie a ONU cu sediul la Roma, a confirmat că s-a instalat foametea în guvernoratul Gaza (oraşul Gaza) şi că aceasta ar urma să se extindă şi către guvernoratele Deir el-Balah şi Khan Younis până la sfârşitul lunii septembrie.

Guvernoratul Gaza reprezintă aproximativ 20% din suprafaţa Fâşiei Gaza. Dacă se adaugă şi cele din Khan Younis (29,5%) şi Deir el-Balah (16%), se ajunge la 65,5%, adică aproximativ două treimi din suprafaţa totală a Fâşiei Gaza, un teritoriu sărac de 365 km pătraţi unde se află mai mult de două milioane de palestinieni.

ONU şi-a atras imediat furia Israelului, care a denunţat un anunţ părtinitor „bazat pe minciunile Hamasului”. „Nu există foamete în Gaza”, a transmis Ministerul de Externe israelian.