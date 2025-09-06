G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Guvernul local din Asturias boicotează Vuelta și cere retragerea echipei Israel-Premier Tech:…

Haos la Bilbao, acolo unde finalul de etapă a fost anulat din cauza protestelor pro-Palestina.
Haos la Bilbao în Turul Spaniei / Sursa foto: captură YouTube

Guvernul local din Asturias boicotează Vuelta și cere retragerea echipei Israel-Premier Tech: „Ar fi cel mai bine pentru toată lumea, inclusiv pentru competiția însăși”

Sportz6 Sep 0 comentarii

Guvernul local al regiunii Asturia, prin care trece cursa în acest weekend, a anunțat boicotarea Vueltei din cauza prezenței echipei Israel-Premier Tech, potrivit cotidianului local „La Nueva España”, citat de L’Equipe. De asemenea, a cerut retragerea echipei.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Prezența Israel-Premier Tech continuă să stârnească dezbateri la această ediție a Vuelta. Vineri, guvernul local din Asturia, pe teritoriul căruia se desfășoară etapele (14 și 15) din acest weekend, a anunțat că boicotează competiția. Potrivit declarațiilor relatate de „La Nueva España”, nici președintele regiunii și niciun membru al executivului nu vor asista la startul sau la sosirea etapelor din Asturia.

„Nu avem puterea de a împiedica participarea lor. Nici măcar guvernul spaniol nu are această putere. Dar ceea ce putem și vrem să facem este să ne manifestăm dezacordul”, a explicat vicepreședinta regiunii, Gimena Llamedo Gonzalez, care a făcut totodată apel la prudență pe șosele.

„Înțelegem că nemulțumirea trebuie exprimată, dar cerem ca acest lucru să se facă într-un mod total pașnic, fără a pune în pericol siguranța cicliștilor și fără a împiedica desfășurarea Vueltei.”

Chiar înainte de anunțul acestui boicot, guvernul local ceruse deja retragerea echipei Israel-Premier Tech. „Ar fi cel mai bine pentru toată lumea, inclusiv pentru competiția însăși”. La rândul său, echipa și-a reafirmat intenția de a termina cursa, indiferent de situație.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.