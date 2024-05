Scandal în urma unei manifestaţii Muslim Interaktiv la Hamburg, la care s-a cerut impunerea unui califat și a legii islamice / Peste 1000 de persoane au manifestat împotriva ”dictaturii valorilor” din Germania

O manifestaţie islamistă care a avut loc sâmbătă la Hamburg, la care s-a îndemnat la înfiinţarea unui ”califat”, provoacă scandal în Germania, un eveniment a cărui organizarea a fost condamnată de către cancelarul german Olaf Scholz, relatează Euronews, transmite News.ro.

Ministrul german de Interne Nancy Faeser a calificat această manifestaţie drept ”incredibilă”.

Ea cere o luptă împotriva tururor activităţilor islamiste, conform Constituţiei.

GERMANY 🇩🇪

That’s Raheem Boateng, 26, openly advocating for the establishment of an Islamic caliphate in Germany.

He is already the intellectual leader of a radical Muslim group “Muslim Interaktiv” in Hamburg, the radical group now concerns the German security authorities. pic.twitter.com/MDu322Oe8w

— 𝗡 𝗢 𝗜 𝗦 𝗘 ⚡ A L E R T S (@NoiseAlerts) April 28, 2024