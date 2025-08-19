Petrişor Peiu: Parlamentarii AUR vor depune o nouă moţiune de cenzură dacă Guvernul își asumă răspunderea pe noul pachet de legi

Parlamentarii AUR vor semna pentru o nouă depunere a unei moţiuni de cenzură dacă Guvernul îşi va asuma răspunderea pe noul pachet de legi, a anunţat marţi liderul senatorilor formaţiunii, Petrişor Peiu, citat de Agerpres.

„Dacă cumva Guvernul va apela la procedura asumării de răspundere în Parlament, cu certitudine vom depune o moţiune de cenzură, sperând că vom convinge încă 30 de parlamentari de la alte partide de opoziţie să semneze alături de parlamentarii noştri. Parlamentarii noştri vor semna absolut toţi depunerea unei moţiuni de cenzură pe vreuna din legile anunţate sau pe toate, nu ştiu ce formă va fi”, a declarat Peiu într-o conferinţă de presă.

Potrivit acestuia, printre măsurile care vor afecta foarte mult clasa de mijloc din România şi dezvoltarea afacerilor se numără decizia de a creşte plafonul de contribuţie la CASS pentru activităţile independente – categorie care nu include doar avocatura, ci şi multe alte profesii din zona clasei de mijloc.

„Nu este corect nici să-i afectăm pe cei foarte săraci, nici să omorâm foarte firava clasă medie pe care o avem, totul în favoarea companiilor multinaţionale”, a menţionat senatorul.

Partidul extremist AUR a inițiat o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan și după adoptarea primului pachet de măsuri fiscale. Moțiunea de cenzură a fost respinsă în 14 iulie, fiind înregistrate prea puține voturi, față de 233 de voturi favorabile necesare. S-au înregistrat 138 de voturi, din care 134 pentru și 4 contra.