Incendiile au devastat alte 30.000 de hectare în Spania în doar 24 de ore

Incendiile care devastează jumătatea de vest a Spaniei au pârjolit 30.000 de hectare suplimentare în 24 de ore, potrivit datelor furnizate marţi de satelitul european Copernicus, chiar dacă încheierea valului de căldură care a lovit această ţară aduce speranţe privind o ameliorare a situaţiei, informează agenția de știri AFP.

Circa 373.000 de hectare au ars până marţi dimineaţă în Spania de la începutul anului, cu circa 30.000 în plus faţă de luni, o statistică în continuă creştere, potrivit Sistemului european de informaţii privind incendiile forestiere (EFFIS), care utilizează datele colectate de Copernicus.

De la debutul înregistrărilor EFFIS, în 2006, este vorba despre cel mai grav an pentru Spania în ceea ce priveşte suprafaţa pârjolită, superioară precedentului record stabilit în 2022 (306.000 hectare arse).

Majoritatea suprafeţei a ars în marile incendii care afectează de peste 10 zile provinciile Zamora şi Léon din Castilia şi León (nord-vest), Ourense în Galicia (nord-vest) şi provincia Cáceres din Extrémadura (vest).

Mii de persoane din zeci de sate au fost evacuate, zeci de drumuri sunt blocate, iar traficul feroviar între Madrid şi Galicia este întrerupt.

Prim-ministrul socialist Pedro Sanchez este aşteptat marţi la prânz în zonele afectate din Zamora şi Cáceres.

Chiar dacă stingerea incendiilor va mai dura o vreme, încheierea, luni, a valului de caniculă care a devastat Spania timp de 16 zile oferă speranţa în privinţa unei ameliorări a situaţiei.

Această schimbare meteorologică va însemna o ”reducere de 10 până la 12 grade a temperaturilor maximale, la care trebuie de asemenea adăugată creşterea indicelui de umiditate”, a explicat Nicanor Sen, prefect al regiunii Castilia şi León, la postul public de televiziune TVE.

Acest lucru ”facilitează şi ameliorează condiţiile” în vederea ”unui control al inceniilor”, a adăugat el.