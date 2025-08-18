G4Media.ro
Un avion Boeing 757-300 al companiei germane Condor cu 273 de pasageri…

Sursa foto: Captură video – X / maithun

Un avion Boeing 757-300 al companiei germane Condor cu 273 de pasageri la bord, care zbura de la Corfu la Düsseldorf. a aterizat de urgenţă la Brindisi cu un motor în flăcări / O explozie a avut loc, potrivit unor pasageri, care au trimis SMS-uri de adio

Un avion de tip Boeing 757-300 aparţinând companiei germane Condor, cu 273 de pasageri la bord, care asigura un zbor din Corfu, în Grecia, la Düsseldorf, în Germania, a aterizat de urgenţă sâmbătă la Brindisi, în Italia, cu un motor în flăcări, iar o explozie a avut loc potrivit unor pasageri, care spun că au trimis SMS-uri de adio, transmite News.ro.

Motorul drept s-a stricat în plină decolare, la o altitudine de 1.500 de picioare (457 metri), iar piloţii au redirecţionat zborul către Italia.

”Ne cerem scuze pentru disconfrotul creat, însă securitatea pasagerilor este prioritatea noastră absolută în orice moment”, a anunţat într-un comunicat Condor Flugdienst GmbH.

”A fost o experienţă oribilă. Eu am trimis SMS-uri de adio, pentru că credeam că este sfârşitul”, a declarat Bild o femeie în stare de loc.

În pofiida agitaţiei de la bord, pilotul şi-a păstrat calmul, a informat pe toată lumea şi a încercat să-i liniştească pepasageri.

Pasagerii au fost nevoiţi să petreacă o noapte în Italia, însă nu toţi au fost cazaţi la hotel.

”După aterizare, clienţii au părăsit treptat avionul. Din nefericire, nu existau suficiente capacităţi hoteliere disponibile la faţa locului”, a declarat compania tablocuului german.

Voucere pentru alimente şi pături au fost distribuite pe aeroport.

Alt avion a decolat duminică spre Düsseldorf.

O anchetă este în curs în vederea stabilirii cauzelor incidentului.

