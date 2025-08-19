G4Media.ro
Poliţia din Polonia a desfiinţat mai multe reţele de contrabandă şi a…

sursa foto: captura video

Poliţia din Polonia a desfiinţat mai multe reţele de contrabandă şi a confiscat droguri în valoare de 275 de milioane de dolari

19 Aug

Poliţia poloneză a declarat marţi că a desfiinţat o serie de reţele interconectate de trafic de droguri care operau în întreaga Europă, confiscând narcotice în valoare de un miliard de zloţi (275 de milioane de dolari), informează agenția de știri Reuters.

Nucleul grupărilor infracţionale era format din cetăţeni polonezi care trăiau în Spania, a informat, într-un comunicat, Biroul Central de Investigaţie al Poloniei (CBSP), unii dintre membri având legături cu huligani din lumea fotbalului polonez.

„În timpul investigaţiei au fost confiscate 600 de kilograme de marijuana, 180 de kilograme de haşiş, 40 de kilograme de sulfat de anfetamină, precum şi şapte arme de foc şi câteva sute de cartuşe”, a declarat CBSP.

Nucleul de bază făcea trafic cu droguri în mai multe ţări din Europa, în special în Irlanda, Germania, Austria şi în ţările din Scandinavia.

Investigaţia a fost realizată împreună cu agenţii de aplicare a legii din mai multe ţări membre ale Uniunii Europene, a precizat CBSP.

