Rusia interzice o fundaţie germană, pe care o acuză de ameninţarea „integrităţii teritoriale” ruse / Berlinul condamnă decizia

Guvernul german condamnă interzicerea de către Rusia a EVZ (Memorie, Responsabilitate, Viitor), o fundaţie germană angajată în păstrarea memoriei crimelor naziste, acuzată de către Moscova de faptul că este ”antirusă” şi ameninţă ”integritatea teritorială” a Rusiei, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Procuratura Generală rusă a anunţat luni într-un comunicat că activităţile organizaţiei EVZ sunt ”indezirabile” în Rusia.

Moscova denunţă ”poziţii antiruse” ale organizaţiei de la începutul invaziei ruse a Ucrainei, în februarie 2022, şi colectări de fonduri în vederea susţinerii Kievului.

Berlinul ”regretă” şi ”condamnă” această decizie, a anunţat într-o conferin ţă de presă, luni, un purtător de cuvânt al Ministerului german de Externe, Josef Hinterseher.

Înfiinţată în 2003, această fundaţie, finanţată în proporţie de 50% de statul german, ”desfăşoară o activitate foarte importantă” în păstrarea amintirii persecuţiilor naziste, a subliniat Josef Hinterseher.

Acest lucru implică o ”cooperare internaţională în domeniile umanitar, social, cultural şi artistic”, a precizat el.

Organizaţia, care are aproximativ 60 de angajaţi, a plătit despăgubiri în sumă de câteva miliarde de euro unor muncitori cu forţa în timpul regimului hitlerist şi familiilor acestira – în 98 de ţări.

În Rusia, EVZ a despăgubit între 100.00 şi 250.000 de persoane, potrivit site-ului fundaţiei.

Însă, în martie, organizaţia a anunţat suspendarea programelor în Rusia şi Belarus, din cauza ”represiunilor şi criminalizărilor sporite” ale unor angajaţi începând de la invazia rusă a Ucrainei.

Fundaţia şi-a justificat decizia prin punerea în pericol a persoanelor implicate în proiectele sale şi prin ”riscul la adresa reputaţiei” sale.

Procuratura Generală rusă o acuză de faptul că a suspendat reprezenţa rusă în Consiliul său de Administraţie.

Ea acuză EVZ de faptul că vrea să ”aducă atingere integrităţii teritoriale” a Rusiei, ”să alimenteze confruntarea militară, să radicalizeze societatea şi să cultive rusofobia”.

Începând din 2022, puterea rusă şi-a înăsprit reprimarea vocilor disidente în Rusia şi a interzis mai multe organizaţii germane.

Rusia a interzis Fundaţia Konrad Adenauer în 2024.