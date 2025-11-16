România a învins Noua Zeelandă în cadrul Billie Jean King Cup / Duminică, tenismenele tricolore vor înfrunta Polonia

Ruxandra Bertea, Gabriela Lee, Mara Gae şi Monica Niculescu (foto) au obţinut victorii, sâmbătă, în meciul cu Noua Zeelandă din play-off-ul pentru preliminariile turneului final Billie Jean King Cup 2026. România a câştigat astfel întâlnirea cu 3-0, transmite News.ro.

Bertea a învins-o pe Vivian Yang, scor 6-2, 6-1, iar Lee s-a impus în faţa sportivei Elyse Tse, scor 4-6, 6-0, 6-1.

La dublu, Mara Gae şi Monica Niculescu au dispus de echipa Jade Otway/Erin Routliffe, scor 6-2, 3-6, 10-5.

Tot în Arena Gorzow, România va înfrunta duminică echipa Poloniei.

Meciurile contează pentru Grupa B a play-off-ului, în care Polonia a învins cu 3-0 Noua Zeelandă, vineri.

Cele 7 echipe câştigătoare ale grupelor din play-off vor ajungeî în calificările din 2026. Cele 14 echipe rămase vor concura în Grupa I în 2026.