Un avion care a decolat din Catania a coborât până la 12 metri de mare / Erori ale pilotului, alarme și umbra „dezorientării” / Înregistrările din cabina avionului au fost șterse

Raportul preliminar al autorităților italiene privind evenimentele din 20 septembrie, când o aeronavă care a plecat de pe aeroportul din Catania, a pierdut altitudine imediat după decolare dă vina pe piloții care au uitat să introducă parametrii de viteză, scrie Corriere della Sera.

În noaptea de 20 septembrie, piloții au decolat de pe aeroportul din Catania cu un Airbus A320 al companiei Air Arabia fără a introduce în computerul de bord parametrii de viteză esențiali pentru o ascensiune în condiții de siguranță. Astfel, când a părăsit pista câteva momente mai târziu, aeronava — încă fără pilot automat — a început să coboare rapid, ajungând la puțin peste 12 metri deasupra nivelului mării, mult mai puțin decât se estimase inițial.

Manevre în extremis

Abia după câteva manevre de ultim moment — în timp ce mai multe alarme sunau în cabina de pilotaj — căpitanul și copilotul au reușit să evite impactul cu apa la o viteză de peste 400 de kilometri pe oră și să readucă aeronava în siguranță, decolând câteva ore mai târziu spre Amman, Iordania.

Dar dinamica ridică mai multe întrebări, pe lângă posibila eroare umană: au suferit și piloții un episod de „dezorientare spațială” în acea noapte întunecată, fără puncte de referință externe?

Investigații și îndoieli

Agenția Națională pentru Siguranța Zborurilor (ANSV) — care investighează accidentul — va încerca, de asemenea, să ofere un răspuns la această întrebare. Între timp, agenția a formulat mai multe întrebări în raportul său preliminar de anchetă. Unele dintre acestea sunt evidențiate în mod special de doi căpitani consultați de Corriere, care se întreabă cum a fost posibil ca, printre altele, piloții să fi uitat să introducă informații cruciale înainte de decolare. „Acest lucru se verifică în câteva liste de verificare înainte de plecare”, subliniază ei.

Etapele înainte de plecare

Iată reconstituirea, în ciuda absenței înregistrărilor audio din cutia neagră, care s-au pierdut deoarece au fost suprascrise.

Zborul Air Arabia Maroc 991 este un așa-numit zbor de „repoziționare”: nu există pasageri la bord, ci doar un căpitan tunisian în vârstă de 47 de ani, un copilot marocan în vârstă de 36 de ani și patru însoțitori de zbor.

Cu puțin timp înainte de plecare, conform procedurii standard, piloții au verificat „lista de control”, verificând toate elementele importante ale fazelor de zbor. Printre acestea, au trebuit să introducă și vitezele de decolare (numite V1, VR, V2) în computerul de bord.

Decolarea

Nu este vorba de o neglijență minoră. Deoarece neintroducerea acestor cifre — într-un sistem care, după cum se dovedește, nu este nici măcar actualizat și, prin urmare, nu avertizează imediat asupra absenței lor — împiedică activarea automată a modului care ghidează urcarea inițială, asigurând echilibrarea și viteza corespunzătoare. Nu numai atât.

Când Airbusul a decolat la ora 23:56, ora locală, de pe pista 8 a aeroportului Fontanarossa din Catania, condițiile meteorologice erau bune, dar era o noapte întunecată, cu mare agitată de nivel 4 și fără lună vizibilă. Un alt factor de luat în considerare, potrivit anchetatorilor.

Coborârea bruscă

Reconstituirea înregistrărilor datelor de zbor arată că aeronava A320 a început să urce constant până la aproximativ 120 de picioare (36,6 metri). Apoi, brusc, căpitanul — conform documentului — „transmite” o serie de comenzi către manșa laterală, provocând coborârea aeronavei. A320 și-a redus înclinația, apoi a coborât rapid, la peste 230 de noduri (426 de kilometri pe oră), depășind chiar limita de viteză permisă cu acea configurație a flapsurilor, notează experții.

Interpretarea

„Din raportul preliminar reiese că piloții nici măcar nu au observat ce s-a întâmplat”, explică unul dintre cei doi comandanți consultați. „Au ajuns la un anumit punct în timpul decolării în care se așteptau ca aeronava să se comporte într-un anumit mod, dar acest lucru nu s-a întâmplat.” În acel moment, continuă el, „este posibil să nu fi înțeles problema, poate au crezut că era vorba de o defecțiune și au început să acționeze în mod necoordonat, nu au acționat rațional.”

Alarmele

Aeronava intră efectiv într-un picaj vertical. Atât de mult încât sistemul de bord emite trei avertismente GPWS, alertând echipajul cu privire la riscul de coliziune cu solul sau apa. Mai întâi un „Sink Rate” (care se traduce prin „aeronava coboară prea repede”), apoi „Pull Up” (risc iminent de impact) și, în final, „Don’t Sink” („Nu coborî”). În acel moment, pilotul automat este activat pentru doar trei secunde. Abia când ajung la 162 de picioare (49 de metri), într-o coborâre necontrolată, piloții aplică tracțiunea maximă pentru a evita impactul cu marea. La 23:57 și 19 secunde, avionul atinge 509 kilometri pe oră și distanța minimă față de apă: 12,49 metri.

Dezorientarea piloților

De acolo, urcarea este la fel de rapidă, până când aeronava recâștigă un profil de zbor stabil. Aterizarea la Amman are loc fără alte anomalii. Raportul preliminar al ANSV nu conține concluzii sau atribuiri de vină. Cu toate acestea, anchetatorii au indicat deja domeniile care necesită investigații suplimentare.

Acestea includ probleme organizaționale în cadrul operatorului, aspecte legate de interfața om-mașină și evaluări ale barierelor tehnologice disponibile. Mai presus de toate, acestea includ posibila dezorientare spațială a piloților.

Este un element particular. Condițiile externe ar fi putut contribui la dificultatea gestionării situației: noaptea întunecată, absența totală a luminii lunii și marea ar fi putut duce la o percepție deficitară a orizontului natural, elemente care, potrivit experților, sunt „potențial favorabile” unui episod de dezorientare spațială.

Înregistrările din cabină au fost șterse

Nu vom ști niciodată ce și-au spus piloții în acele momente. Înregistrările audio din cabina de pilotaj, care înregistrează conversațiile din cabină, au fost șterse în timpul următorului zbor și al operațiunilor de întreținere. Experții italieni vor trebui, așadar, să se bazeze exclusiv pe datele de zbor.

Între timp, Air Arabia Maroc a anunțat o serie de modificări: o actualizare de software care introduce un avertisment obligatoriu atunci când vitezele nu au fost introduse și sesiuni specifice de instruire pe simulator dedicate recunoașterii decolărilor fără introducerea parametrilor cruciali. Cum ar fi cele trei viteze.