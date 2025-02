Scăderea ratei fertilităţii devine o mare provocare pentru Franţa provincială: Numărul naşterilor, cel mai scăzut după Primul Război Mondial

Scăderea ratei fertilităţii devine o mare provocare pentru Franţa provincială, potrivit statisticilor, numărul naşterilor în Franţa în 2024 a fost cel mai scăzut din 1919, transmite BBC, citată de News.ro.

Colomiers, în sud-vestul Franţei, este un oraş modern, întins – şi nu foarte atractiv. Cuplurile tinere au venit aici din oraşul vecin Toulouse pentru a avea copii, deoarece preţurile proprietăţilor sunt mult mai mici. Localitatea a crescut rapid şi are acum o populaţie de 40. 000 de locuitori.

Cu toate acestea, ratele de fertilitate au scăzut recent în toată Franţa, iar Colomiers a înregistrat una dintre cele mai mari scăderi – 31% din 2018.

Franţa obişnuia să se distingă de vecinii săi europeni prin numărul mare de copii născuţi de fiecare femeie în timpul anilor de fertilitate.

Rata sa de fertilitate rămâne în continuare peste media europeană, dar este în scădere accentuată.

Numărul naşterilor în Franţa în 2024 a fost cel mai scăzut din 1919.

În luna ianuarie a anului trecut, preşedintele Emmanuel Macron a făcut apel la o ”rearmare demografică” prin noi reforme care să faciliteze naşterea de copii. Printre acestea se numără creşterea ajutorului financiar pe care îl primesc ambii părinţi în timp ce au grijă de nou-născuţii lor, pentru o perioadă de până la şase luni.

Ar putea dura, însă, ani de zile până când politicile vor avea un impact asupra declinului demografic al Franţei – mai ales că au existat patru guverne diferite în puţin peste un an, iar reformele nu au intrat încă în vigoare.

În cabinetul unei moaşe din Colomiers, Laurence Loiseau o cântăreşte pe Léonie, în vârstă de trei săptămâni – al doilea copil al lui Caroline şi Teddy Rivat.

Cuplul nu ştie dacă va mai avea copii, dar deja se află cu mult peste media regiunii Occitanie, unde rata fertilităţii este de 1,53 faţă de 1,62 la nivel naţional.

Laurence Loiseau este moaşă aici de 30 de ani şi a observat o schimbare de mentalitate. Aproape niciuna dintre prietenele fiicei sale în vârstă de 32 de ani nu are copii.

”Vor încerca mai târziu în viaţă, dar asta înseamnă că vor avea mai multe dificultăţi în a rămâne însărcinate – şi când vor ajunge la 40 de ani va fi foarte dificil să aibă un al doilea copil”, a declarat moaşa.

Dna Loiseau adaugă că încă mai vede familii cu trei sau patru copii, dar că acestea provin de obicei din medii mai sărace sau de imigranţi.

Creşterea copiilor în Franţa este costisitoare. Ultimele statistici oficiale ale guvernului din urmă cu un deceniu estimau costul creşterii unui copil la aproximativ 6.800 EUR (5 700 GBP) pe an. Utilizând aceste cifre şi ţinând cont de inflaţie, economiştii francezi spun că în prezent cifra se apropie de 9.000 EUR pe an.

Margaux Biscaye – de asemenea moaşă în Colomiers – întâlneşte multe femei tinere care vin la ea pentru sfaturi contraceptive.

Ea spune că pentru un număr tot mai mare de tinere cu vârste cuprinse între 20 şi 30 de ani, a avea copii nu este o prioritate. Unele pur şi simplu nu doresc niciunul, spune Biscaye: ”Adesea din cauza lumii în care trăim acum. Nu este o perioadă foarte optimistă. Poate că se vor răzgândi, dar poate că nu.”

Paola Godard, care are 27 de ani şi lucrează în industria muzicală, este convinsă că nu va avea copii proprii, deşi ar putea lua în considerare adopţia.

Deşi din punct de vedere financiar ar fi capabilă să crească copii, nu crede că le-ar putea oferi un viitor sigur, spune ea. Ea este îngrijorată de ascensiunea extremei drepte şi de impactul potenţial al schimbărilor climatice peste 20 de ani.

Regiunea Occitanie înregistrează a doua cea mai rapidă scădere a ratei fertilităţii din Franţa. Doar Corsica are o rată mai mare, deoarece mulţi tineri părăsesc insula pentru a găsi un loc de muncă pe continent.

Catherine Sourd de la Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice (Insee) a declarat pentru BBC că rata natalităţii în Occitanie a scăzut cu 8,5% în 2023, comparativ cu 6,5% la nivel naţional.

Sourd afirmă că scăderea este şi mai accentuată în rândul femeilor cu vârste cuprinse între 24 şi 35 de ani, care sunt de obicei cele mai fertile.

Femeile întârzie să aibă primul copil, comparativ cu generaţiile anterioare, şi se stabilesc în relaţii pe termen lung mai târziu în viaţă, spune ea. În acelaşi timp, incertitudinea economică actuală apasă asupra minţilor tinerilor.

Aceeaşi incertitudine din timpul crizei financiare din 2008 a avut, de asemenea, un impact important asupra fertilităţii în Franţa şi în întreaga Europă de Vest, cu o scădere bruscă a numărului de naşteri şi atunci, spune Sourd.

În Colomiers, numărul copiilor de şcoală primară a scăzut cu 10 % în ultimii şapte ani. Xavier Vuiller lucrează în management educaţional la liceul Victor Hugo. El şi soţia sa spaniolă, Noelia, au un singur copil, Paolo, în vârstă de 12 ani – şi asta nu se va schimba.

”Soţia mea a fost foarte dornică să urmeze o carieră personală… astfel încât să aibă aceleaşi oportunităţi pe care le am eu ca bărbat. Aşa că ne-am făcut timp să avem un copil şi doar unul”, spune Xavier.

El adaugă că scăderea numărului de elevi se va resimţi în şcoala sa peste câţiva ani, pe măsură ce numărul tot mai mic de copii din şcoala primară va trece la şcolile secundare.

Situaţia este similară şi în zonele rurale din Franţa, unde rata fertilităţii era mai ridicată. Nici acest lucru nu mai este valabil, conform statisticilor guvernamentale.

În satul confortabil Gratens, la sud de Colomiers, Farid Achezegag, sculptor, locuieşte cu partenera sa Marion Savy, profesoară, cu fiica lor Maelle, în vârstă de 10 ani, şi cu o pisică roşcată foarte mare.

Farid şi Marion au convenit să aibă un singur copil.

”Este modelul cu care sunt obişnuită – şi am fost destul de fericită ca unic copil”, spune Marion.

”Îmi iubesc munca şi când m-am gândit să devin mamă am vrut să am timp şi pentru mine. Nu sunt egoistă – am vrut să îi ofer copilului meu timp esenţial doar pentru ea şi să am în continuare viaţa mea de femeie”, a mai spus ea.

Părinţii lui Farid au fost imigranţi algerieni. Ei au avut patru copii, dar el nu vrea să meargă pe aceeaşi cale.

”Ca şi Marion, am fost hotărât să am un singur copil. Relaţia ta cu copiii într-o familie mare nu este la fel”, a spus el.