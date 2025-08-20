Premiu de 250 de milioane de euro, câştigat în Franţa / Este cel mai mare câştig din istoria loteriei franceze / Cel care deține biletul intră în clasamentul celor mai bogaţi 500 de oameni din această țară

Un mega jackpot de 250 de milioane de euro a fost câştigat în Franţa, suma reprezentând cel mai mare câştig din istoria EuroMillions pe teritoriul francez, depăşind cei 220 de milioane de euro câştigaţi de o jucătoare în octombrie 2021, transmite Le Figaro, transmite News.ro.

Mega jackpotul EuroMillions de 250 de milioane de euro a fost câştigat marţi în Franţa, cu numerele 24, 31, 34, 41, 43, precum şi stelele 6 şi 8.

Fondul de premii a atins suma maximă, deoarece niciun jucător nu a ghicit cele cinci numere şi cele două stele la extragerea de vineri, 15 august, care afişa deja un câştig potenţial de 234 de milioane de euro, a anunţat Française des jeux, redenumită FDJ United.

”Jackpotul, în valoare de 250.000.000 de euro, tocmai a fost câştigat. O veste excelentă care va bucura un norocos!”, se poate citi pe site-ul companiei franceze de loterie, care coorganizează jocul de extragere.

Recordul de câştig în Franţa era până acum de 220 de milioane de euro, câştigat de o polineziană în octombrie 2021.

La nivel european, pe 28 martie, un jucător din Austria a pus mâna pe colosalul premiu pentru prima dată de la crearea sa în 2004, înainte de a fi urmat de un irlandez pe 18 iunie.

Cu biletul său câştigător, noul milionar fericit va intra în clasamentul celor mai bogaţi 500 de oameni din Franţa – înainte de impozitare, conform clasamentului 2025 al Challenges.

După ce jackpotul a fost câştigat, fondul EuroMillions va scădea la 17 milioane de euro pentru următoarea extragere, prevăzută marţi, 26 august.