Santinela Estică: NATO va lansa o nouă misiune de consolidare a apărării flancului estic al Europei
NATO va lansa o nouă misiune – denumită „Eastern sentry” (Sentinela Estică) – pentru a „consolida și mai mult poziția noastră de-a lungul flancului estic”, implicând „o serie de resurse de la aliați, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie, Germania și alții”, a declarat vineri secretarul general al Alianței, Mark Rutte, citat de The Guardian.
„Santinela Estică va adăuga flexibilitate și forță poziției noastre și va clarifica faptul că, în calitate de alianță defensivă, suntem întotdeauna gata să apărăm”, a spus el.
Acesta a afirmat, într-o conferință de presă, că în data de 10 septembrie, „numeroase drone rusești au încălcat spațiul aerian polonez”, apărarea aeriană fiind „activată” pentru a apăra teritoriul NATO.
„Deși aceasta a fost cea mai mare concentrare de încălcări ale spațiului aerian al NATO pe care am văzut-o, ceea ce s-a întâmplat miercuri nu a fost un incident izolat”, a continuat el, menționând incidente similare în România, Estonia, Letonia și Lituania.
El afirmă că „imprudența Rusiei în spațiul aerian de-a lungul flancului nostru estic crește în frecvență”.
