Femeie de 54 de ani din Iași, cercetată de poliţişti după ce…

Sursa foto: G4Media

Femeie de 54 de ani din Iași, cercetată de poliţişti după ce a prins un porumbel şi l-a mâncat

O femeie de 54 de ani din Iaşi este cercetată de poliţişti pentru uciderea animalelor cu intenţie fără drept, după ce a prins un porumbel şi l-a mâncat. Ea a fost internată pentru îngrijiri la Institutul Socola, întrucât a avut un comportament neadecvat, transmite News.ro.

- articolul continuă mai jos -

Poliţiştii ieşeni au precizat, vineri, că au fost sesizaţi cu privire la faptul că în municipiul Iaşi o persoană ar fi prins un porumbel, pe care ulterior l-ar fi mâncat.

Poliţiştii au depistat persoana, fiind vorba despre o femeie de 54 de ani din municipiul Iaşi, care a fost dusă la sediul Poliţiei pentru cercetări.

Anchetatorii susţin că femeia era agitată şi avea un comportament „neadecvat”. Ea a fost transportată la Institutul de Psihiatrie Socola din Iaşi, fiind internată pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

În acest caz s-a întocmit dosar penal.

Cercetările continuă pentru uciderea animalelor cu intenţie, fără drept, faptă prevăzută şi pedepsită de Legea 205/2004 privind protecţia animalelor.

