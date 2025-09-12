Femeie de 54 de ani din Iași, cercetată de poliţişti după ce a prins un porumbel şi l-a mâncat
O femeie de 54 de ani din Iaşi este cercetată de poliţişti pentru uciderea animalelor cu intenţie fără drept, după ce a prins un porumbel şi l-a mâncat. Ea a fost internată pentru îngrijiri la Institutul Socola, întrucât a avut un comportament neadecvat, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Poliţiştii ieşeni au precizat, vineri, că au fost sesizaţi cu privire la faptul că în municipiul Iaşi o persoană ar fi prins un porumbel, pe care ulterior l-ar fi mâncat.
Poliţiştii au depistat persoana, fiind vorba despre o femeie de 54 de ani din municipiul Iaşi, care a fost dusă la sediul Poliţiei pentru cercetări.
Anchetatorii susţin că femeia era agitată şi avea un comportament „neadecvat”. Ea a fost transportată la Institutul de Psihiatrie Socola din Iaşi, fiind internată pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.
În acest caz s-a întocmit dosar penal.
Cercetările continuă pentru uciderea animalelor cu intenţie, fără drept, faptă prevăzută şi pedepsită de Legea 205/2004 privind protecţia animalelor.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Bărbat prins pe aeroportul Iaşi, condamnat la aproape 11 ani de închisoare pentru o tentativă de omor. Avea acte de identitate false şi venea din Marea Britanie
ONU denunţă „experimente” medicale asupra persoane cu dizabilităţi în Coreea de Nord, de la sterilizări şi avorturi forţate, la folosire în experimente clinice şi infanticid
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.