România a transmis oficial PNRR renegociat către Comisia Europeană / Proiecte de 7 miliarde euro au fost eliminate / Cele mai mari pierderi sunt la infrastructura din sănătate

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat vineri seară că România a transmis oficial PNRR renegociat către Comisia Europeană, după care urmează aprobarea formală de către Comisie și apoi decizia Consiliului ECOFIN.

„Vineri, ora 21:30, sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene: România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană.

Pentru efortul excepțional al acestor zile, mulțumesc colegilor mei din DGMRFSC care au lucrat zi-lumină în aceste săptămâni (inclusiv celor care lipsesc din poza noastră de azi), colegilor din toate ministerele pentru transmiterea în regim de urgență a planurilor sectoriale!

Le mulțumesc colegilor miniștri pentru implicarea lor și prim-ministrului Ilie Bolojan pentru întreaga susținere!”, a precizat ministrul Dragoș Pîslaru într-o postare pe Facebook.

Acesta a precizat că urmează aprobarea formală de către Comisie și apoi decizia Consiliului ECOFIN.

„Este o onoare pentru mine să fac parte din acest proces atât de important pentru modernizarea României. Mulțumesc tuturor!”, încheie Pîslaru.

În 14 august, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat lista integrală a proiectelor din PNRR care pierd bani, care sunt eliminate complet și care se mută de pe componenta de împrumuturi pe cea de granturi, adică primesc bani europeni gratis.

Spre exemplu, cel mai mare impact este în zona de proiecte de infrastructură. Aici, au fost mutate proiecte în valoare de 2,169 miliarde de euro pe componenta de grant, adică de finanțare nerambursabilă, acesta proiecte fiind inițial planificate să fie construite cu împrumuturi. Este vorba de loturi și segmente din Autostrada Moldovei A7, după cum a scris Economedia.

Cele mai importante tăieri sunt la spitale și infrastructură feroviară.

Reforma „Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice (19 spitale)”, care avea un buget din granturi de 1,047 miliarde de euro, va suferi o tăiere de buget de 511 milioane de euro, iar 259,8 milioane de euro se mută din grant în împrumut.

„Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare” avea o finanțare din granturi de 3,24 miliarde de euro, din care 1,36 miliarde de euro se taie, iar 1,87 miliarde de euro se mută pe împrumuturi.

