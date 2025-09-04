ONU denunţă „experimente” medicale asupra persoane cu dizabilităţi în Coreea de Nord, de la sterilizări şi avorturi forţate, la folosire în experimente clinice şi infanticid

Coreea de Nord desfăşoară experimente medicale asupra unor persoane cu dizabilităţi – pe care le sterilizează cu forţa sau ucide nou-născuţii -, acuză într-un raport Comitetul ONU al Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, care invocă informaţii credibile în acest sens, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Astfel de practici au avut loc în instituţii pediatrice şi în centre de detenţie, acuză Comitetul.

”Informaţii credibile arată că experimente medicale şi ştiinţifice sunt efectuate pe persoane cu dizabilităţi psihosociale sau inlectuale”, denunţă într-un raport Comitetul.

El trage un semnal de alarmă în urma acestor informaţii care semnalează faptul că femei cu dizabilităţi însărcinate sunt supuse cu forţa sterilizării şi avortului.

Comitetul subliniază că este ”profund îngrijorat de informaţii credibile cu privire la infanticiduri ale unor copii cu dizabilităţi”, inclusiv în instituţii medicale.

TESTE CLINICE PE PERSOANE CU DIZABILITĂŢI

La momentul prezentării raportului presei, o membră a Comitetului, Mara Gabrilli a declarat că se vorbeşte despre persoane cu dizabilităţi care sunt folosite – fără să-şi dea consimţământul – în teste clinice.

Comitetul a cerut Coreei de Nord să incrimineze penal toate aceste experimente, să crească o supraveghere independentă a instituţiilor vizate şi să stabilească un mecanism prin care să ofere reparaţii victimelor.

”Persoanele cu dizabilităţi nu sunt nişte obiecte de experimentare, ci fiinţe umane care au dreptul la integritate fizică, la autonomie şi la respect”, a subliniat ea.

La baza raportului se află informaţii confidenţiale şi informaţii de la Raportorul Special ONU privind Coreea de Nord, care a efectuat o vizită în Coreea de Nord în 2017, dar şi măturii ale unor persoane care au fugit din această ţară foarte închisă.

Maria Gabrilli şi-a exprimat regretul faţă de faptul că Nordul nu a furnizat Comitetului date oficiale şi că, atunci când instituţia şi-a comunicat îngrijorarea Phenianului, ”statul a declarat că aceasta este o miunciună”.

Potrivit Comitetului, Constituţia Coreei de Nord nu interzice în mod explicit discriminarea pe baza dizabilităţilor.

”TRATAMENTE DEGRADANTE”

Comitetul denunţă faptul că persoanele cu dizabilităţi continuă să fie stigmatizate în această ţară şi o abordare duplicitară – pe de o parte veterani cu dizabilităţi care beneficiază de tratamente speciale, iar pe de altă parte privarea de anumite servicii a persoanelor cu dizabilităţi.

El îşi exprimă în raport ”îngrijorarea faţă de faptul că persoane cu dizabilitaţi aflate în detenţie sunt supuse unor tratamente degradante”.

Un fost membru al Forţelor Speciale nord-coreene, Im Cheon-yong, a dezvăluit la A2 CNN că a fugit din ţara sa natală după ce a văzut copii cu dizabilităţi folosiţi ca animale de laborator într-un lagăr şi a constatat cu ochii săi ”cumpărarea de copii cu dizabilităţi de la părinţii lor pentru a fi folosiţi în experimente”.

Potrivit fostului militar, în cazul în care părinţii copiilor cu dizabilităţi refuză, ei sunt ameninţaţi cu încarcerarea în lagăre.

”Aproape nimeni nu le spune infirmilor «persoane cu handicap»”, declară Daily NK o sursă anonimă.

Potrivit acestei persoane intervievate de publicaţia sud-coreeană, populaţia nord-coreeană foloseşte cuvinte peiorative pentru a desemna persoane cu dizabilităţi, ca ”aeggu” în cazul nevăzătorilor sau ”ppiggo” în cazul persoanelor cu o mobilitate redusă.

”Familiile maltratează adesea persoanele cu dizabilităţi, cărora le spun să stea ascunse în casă”, declară această sursă.

”Din cauza viziunii negative generale, persoanele cu dizabilităţi nu se simt bine în public”, dă ea asigurări.

Potrivit raportului, care are la bază Convenţia ONU privind dreprurile persoanelor cu dizabilităţi din 2018, 5,5% din populaţia nord-coreeană – adică 1,41 de milioane dintre cei 25,73 de milioane de nord-coreeni – sunt persoane cu dizabilităţi.