Casa Albă informează că Donald Trump va cina vineri cu prim-ministrul Qatarului

Sursa foto: Wikimedia Commons – Flickr / Chatham House

Preşedintele SUA, Donald Trump, îl va găzdui la cină vineri pe premierul Qatarului Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, la complexul său de golf din Bedminster (New Jersey, la nord-est), a anunţat Casa Albă, relatează AFP, conform Agerpres.

Această întâlnire are loc la trei zile după un atac fără precedent al Israelului ce a vizat lideri ai mişcării islamiste palestiniene Hamas care se întâlneau într-un complex rezidenţial din centrul oraşului Doha.

Donald Trump a lansat chiar şi o mustrare rară aliatului său, spunând că este „foarte nemulţumit” de atacurile israeliene.

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, va participa la cină alături de preşedintele american şi de premierul qatarez.

La începutul săptămânii, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani a declarat că speră ca omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, să fie „adus în faţa justiţiei”, apreciind că atacul a „distrus orice speranţă” pentru eliberarea ostaticilor din Gaza.

Lovitura a fost condamnată pe plan internaţional, deoarece există riscul escaladării tensiunilor dintr-o regiune aflată deja într-o situaţie critică. Consiliul de Securitate al ONU, care s-a pronunţat despre acest subiect joi, nu a menţionat însă Israelul în comunicatul convenit de cei 15 membri, printre care şi Statele Unite, cel mai important aliat al israelienilor.

Qatarezii au mediat tratativele pentru încetarea focului între Israel şi organizaţia islamistă palestiniană Hamas, eliberarea ostaticilor israelieni din Gaza şi planurile post-conflict pentru acest teritoriu.

Tags:
