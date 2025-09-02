Zelenski va avea joi o întrevedere cu Mark Rutte, Von der Leyen şi lideri ai unor ţări europene

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va discuta joi cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu secretarul general al Organizaţiei Atlanticului de Nord (NATO), Mark Rutte, precum şi cu liderii german, francez şi britanic, în cadrul unei reuniuni a aliaţilor Kievului ce se va desfăşura la Paris, a anunţat marţi preşedinţia ucraineană, informează AFP şi Reuters, preluate de Agerpres.

În ultimele săptămâni, problema garanţiilor de securitate pentru Ucraina, susţinute de Occident, a dominat acţiunile diplomatice ale SUA pentru a pune capăt invaziei ruse.

Discuţiile, coprezidate de preşedintele francez Emmanuel Macron şi de prim-ministrul britanic Keir Starmer, şi la care va participa de asemenea cancelarul federal german Friedrich Merz, se vor axa pe „garanţiile de securitate pentru Ucraina”, ţară care se confruntă din 2022 cu invazia rusă, a scris pe reţeaua socială X Mihailo Podoliak, consilier al preşedinţiei ucrainene.

Macron şi Starmer, la conducerea unei „coaliţii de voinţă” care regrupează circa 30 de ţări, în principal europene, care susţin Ucraina, caută să prezinte o ofertă europeană solidă pentru a-i proteja pe ucraineni de un eventual atac rus, în cazul în care va fi încheiat un acord de pace.

Ucraina, care consideră că ruşii vor încerca din nou să o invadeze dacă nu se va pune capăt acestui război, cere o forţă europeană de menţinere a păcii şi garanţii de apărare de tip NATO, chiar dacă aderarea sa la organizaţie nu este preconizată.

Rusia, care vede în expansiunea Alianţei Atlantice la frontierele sale una dintre „cauzele profunde” ale conflictului actual, respinge la rândul său categoric majoritatea acestor scenarii şi vrea că cerinţele sale să fie luate în calcul.