Soluție temporară pentru criza apei din Târnăveni. Locuitorii de aici nu au apă potabilă la robinet din luna iunie, după dezastrul de la Praid

Locuitorii din municipiul Târnăveni și din comunele Fântânele și Suplac din județul Mureș vor avea în curând apă potabilă la robinet, deși soluția găsită este una pe termen scurt. Vor fi cumpărate echipamente moderne de desalinizare care urmează să fie montate în 45 de zile de la începerea lucrărilor, transmite Radio Cluj preluat de Rador.

Oamenii din aceste localități nu au apă potabilă la robinet din luna iunie, când Salina Praid a fost inundată, iar apa cu sare a ajuns în râul Târnava Mică ce deservea aceste localități.

Operatorul de apă a semnat contractul pentru retehnologizarea procesului de tratare a apei potabile la stațiile din Fântânele și Suplac cu o firmă desemnată prin licitație publică. Aceasta are termen o lună și jumătate pentru elaborarea documentației tehnice, executarea și livrarea unei instalații de desalinizare bazate pe procesul de osmoză inversă.

Autoritățile transmit că soluția rezolvă pe termen scurt problema alimentării cu apă potabilă a comunităților, din cauza costurilor duble față de alte metode. Soluția pe termen lung este identificarea unor noi surse de apă brută și construirea aducțiunilor.

Municipiul Târnăveni a semnat un contract de peste 11 milioane de lei pentru achiziționarea unei stații de desalinizare a apelor captate din râul Târnava Mică. Cât privește situația actuală, încă este în vigoare starea de alertă instituită în iunie, iar alimentarea cu apă potabilă se realizează prin cisterne și rezervoare mobile, apa de la robinete fiind doar pentru uz menajer.