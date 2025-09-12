G4Media.ro
Luciana Antoci, proaspăt numită consilier al premierului Bolojan pe probleme de educaţie:…

Luciana Antoci, proaspăt numită consilier al premierului Bolojan pe probleme de educaţie: În acest context marcat de frământări şi nemulţumiri, îmi doresc să deschid linii de dialog real între decidenţi şi oamenii şcolii

Liberala Luciana Antoci a anunţat că a fost numită, vineri, consilier de stat la Cancelaria prim-ministrului Ilie Bolojan pe probleme de educaţie, ea precizând că îşi doreşte să deschidă un dialog „real” cu oamenii şcolii, iar problemele care s-au acutizat să fie rezolvate.

„Îmi doresc să deschid linii consolidate de dialog real şi de comunicare cu sens între decidenţi şi oamenii şcolii, să creez contexte adecvate în care vocea colegilor mei profesori să fie ascultată, iar problemele sistemice care s-au accentuat în ultimii ani să-şi găsească rezolvări adaptate la orizontul de nevoi al comunităţilor din care face parte şcoala”, a scris, pe Facebook, Luciana Antoci.

Ea a afirmat că prin decizia de numire în funcţia de consilier de stat la Cancelaria premierului revine în domeniul educaţiei, unde a activat aproape 30 de ani.

Luciana Antoci a fost prefect de Iaşi până joi, mandatul său în fruntea judeţului durând şase luni.

Înainte de a ajunge prefect, Antoci a fost şefă a Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi.

Luciana Antoci a condus Inspectoratul Școlar Județean Iași în perioada 2021 – martie 2025, iar anterior a fost inspector școlar general adjunct și purtător de cuvânt al instituției (2020-2021). Este profesor de Limba și literatura română la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, din aprilie 2025 la Colegiul Național Iași – potrivit presei locale [actualizare]. Este licențiată în Litere la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și deține un master în Literatură și hermeneutică literară.

Membru PNL Iași, Antoci a candidat la alegerile parlamentare anterioare pe un loc neeligibil și, din vara lui 2024, este consilier județean la primul mandat. În ultima sa declarație de avere figurează un împrumut acordat Partidului Național Liberal în valoare de 198.000 de lei – aproape dublul salariului său pe un an.

