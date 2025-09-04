G4Media.ro
Nu Rusia trebuie să decidă dacă Occidentul poate sau nu să trimită…

Sursa foto: President of Ukraine (president.gov.ua)

Nu Rusia trebuie să decidă dacă Occidentul poate sau nu să trimită trupe în Ucraina, declară Mark Rutte

4 Sep

Nu Rusia este cea care trebuie să „decidă” dacă Occidentul poate sau nu să trimită trupe în Ucraina, a afirmat joi secretarul general al NATO, Mark Rutte, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„De ce să ne intereseze ce gândeşte Rusia cu privire la trupele din Ucraina? (…) Nu ei sunt cei care decid”, a afirmat Mark Rutte în timpul unei conferinţe de securitate la Praga.

Rusia a avertizat joi că ea va refuza să discute despre vreo „intervenţie străină” în Ucraina, „indiferent de forma acesteia”, în timp ce unii europeni s-au declarat gata să trimită trupe în cadrul unei reglementări a conflictului.

Rutte urmează să participe joi, în videoconferinţă, la o reuniune de la Paris a „Coaliţiei Voinţei”, formată din 31 de ţări, în principal europene, gata să garanteze securitatea Ucrainei după încheierea luptelor, inclusiv prin trimiterea de trupe.

Franţa şi Regatul Unit coprezidează această reuniune, în timpul căreia aliaţii Ucrainei vor să arate preşedintelui american Donald Trump că ei sunt gata să furnizeze garanţii de securitate Kievului, dacă Washingtonul va pune presiune pe Moscova.

