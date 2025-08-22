Sâmbătă se desfășoară Maratonul Via Transilvanica / Peste 560 de sportivi și-au anunțat participarea / Competiții de e-bike, mountain-bike, semimaraton şi cros

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Sâmbătă, 23 august, se va desfășura o nouă ediție a maratonului Via Transilvanica, organizată de Asociaţia Tăşuleasa Social, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Eveniumentul are loc la inițiativa organizatorului și ambasadorului acestui proiect, ultramaratonistul Tiberiu Ușeriu.

Peste 560 de sportivi și-au anunțat participarea.

Startul probelor sportive se va da sâmbătă dimineaţa din campusul Tăşuleasa Social din Pasul Tihuţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, începând cu proba de e-bike, urmată de mountain-bike, maraton, semimaraton şi cros.

Participanţii la maraton vor avea de străbătut aproximativ 40 de kilometri, pe traseu de pământ şi drum forestier şi doar doi kilometri de asfalt, dar cu un nivel de dificultate uşor spre mediu.

Pe pagina de Facebook a Via Transilvanica Maraton, organizatorii au anunţat că prognoza meteo indică înnorări şi averse în prima parte a zilei şi rafale de vânt de până la 50 de kilometri pe oră în cursul după-amiezii, astfel că sportivii înscrişi la maraton şi semimaraton vor avea nevoie obligatoriu de pelerină de ploaie. Temperatura maximă va fi de 14-15 grade Celsius.