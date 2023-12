Sam Smith și Swedish House Mafia, primele nume confirmate pentru UNTOLD 2024 (Parteneriat)

Organizatorii unuia dintre cele mai așteptate evenimente muzicale din lume pregătesc deschiderea unui nou capitol din universul magic UNTOLD, și anunță primele nume confirmate pentru cea de-a 9-a ediție a festivalului. Experiența din 2024 va fi una memorabilă pentru sutele de mii de fani și pentru cele mai mari nume din industria muzicală la nivel mondial. Anul viitor, scena principală UNTOLD, va fi locul premierelor și aparițiilor speciale pentru un festival din România, se arată într-un comunicat al organizatorilor.

Sam Smith este singurul artist care a reușit să facă legătura dintre muzica soul și pop, iar acest detaliu i-a oferit vizibilitate și i-a adus un Oscar, un Golden Globe și cinci premii Grammy, la cele mai importante categorii: Best Pop Vocal Album, Best New Artist, Record of the Year, Song of the Year.

9 februarie 2014 a fost o zi memorabilă în viața britanicului Sam Smith, a fost ziua în care industria muzicală l-a recompensat cu patru statuete Grammy. Albumul de debut „In The Lonely Hour” a fost lansat și în Statele Unite unde a avut un succes uriaș și a fost recompensat cu opt Discuri de Platină. Un an mai târziu, Sam Smith a câștigat două trofee în cadrul Brit Awards: Best British Breakthrough și Global Success Award.

Single-ul „Stay with Me”, al treilea din albumul “In The Lonely Hour”, a debutat direct pe locul 1 in UK Singles Chart și pe locul 2 în clasamentul american, Billboard Hot 100, după care a intrat în top 10 în toate clasamentele lumii. Pe platforma Spotify are peste 2 miliarde de ascultări. „I’m Not the Only One” a fost piesa cu vânzări record, două milioane de copii în Statele Unite și peste 600.000 în Marea Britanie.

Anul 2016 a fost anul în care Sam Smith a obținut un premiu Oscar și un Golden Globe pentru piesa “Writing’s On The Wall”, inclusă în coloana sonoră a seriei “James Bond – Spectre”.

Combinația unică de soul și pop, o voce antrenată timp de 10 ani, sensibilitatea versurilor, sinceritatea interpretării, subiectele tabu precum sexualitatea și lupta cu depresia, toate acestea l-au transformat pe Sam Smith într-un super star.

Odată cu lansarea albumului „Gloria”, Sam Smith a revenit în toate topurile la nivel mondial. Cu single-ul “Unholy”, colaborarea cu Kim Petras, a debutat pe locul 1 în Statele Unite, și a fost recompensat cu un Grammy la categoria Best Pop Duo/Group Performance și a ajuns la peste 1,3 miliarde de stream-uri pe Spotify. “Unholy” a prezentat lumii un artist cu o identitate asumată.

PENTRU PRIMA DATĂ PE SCENA PRINCIPALĂ A UNUI FESTIVAL DIN ROMÂNIA, MEMBRII SWEDISH HOUSE MAFIA VOR AJUNGE PE CLUJ-ARENA PENTRU CEL DE-AL 9-LEA CAPITOL AL MAGIEI UNTOLD.

Swedish House Mafia este unul dintre cele mai puternice act-uri din muzica electronică. Axwell, Sebastian Ingrosso și Steve Angello sunt definiția a ceea ce înseamnă un supergrup de DJ, pionieri EDM și figuri relevante în genul progressive house. Cu un background incredibil, cei trei au reușit să schimbe jocul în cultura dance și au inspirat generații de producători.

Cu piese considerate iconice în cultura dance, cu o identitate de brand elegantă și bine definită, cei trei suedezi au setat noi standarde în aparițiile live și o semnătură unică a unui sound care generează euforie la fiecare lansare și discuții interminabile în momentul în care au decis să se separe, după care au generat o emoție colectivă când au decis să revină în formula inițială de 3. Steve Angello, Sebastian Ingrosso si Axwell sunt parte a celui mai mare proiect EDM al ultimei decade.

Cu două smash hit-uri: „One (Your Name)” un featuring cu Pharrell (No. 1 în Billboard Dance Chart Breakout, locul 7 în UK Singles Chart) și „Miami 2 Ibiza” la care au colaborat cu britanicul Tinie Tempah, albumul a fost un succes. Albumul a fost certificat cu Discul de Aur în Marea Britanie. În mai 2011, Swedish House Mafia lansau “Save the World” care a fost un succes și a ajuns pe locul 10 în Marea Britanie.

Ultimul single, lansat în formula Swedish House Mafia, “Don’t You Worry Child” a fost un succes comercial total, cu peste 974 milioane de accesări pe Spotify. Timp de trei ani au fost headlineri la cele mai mari festivaluri ale lumii, dar în 2013, unul dintre cei mai mari act-uri din muzica electronică din toate timpurile a anunțat că își încheie activitatea.

În 2019, Swedish House Mafia s-a reunit și au avut trei show-uri live sold-out la Tele2 Arena din Stockholm, Suedia. Anul 2021 a marcat revenirea producătorilor Swedish House Mafia cu “It Gets Better”, ‘Lifetime” și colaborarea cu The Weeknd, “Moth To A Flame”, piesă cu care au ocupat locul 2 în Billboard Hot 100, un album “Paradise Again” lansat în luna aprilie 2022 și un turneu mondial de promovare. După lansarea acestui album, presa internațională a descris experiența audio oferită de Swedish House Mafia ca o călătorie muzicală emoționantă, cu 17 producții geniale cu un sound uimitor.

A FOST LANSAT AFTERMOVIE-UL UNTOLD 2023

Pe 7 decembrie a fost lansat aftermovie-ul ediției 2023. Peste 600 de fani, vedete, influenceri și parteneri ai festivalului au avut șansa să vadă avanpremiera aftermovie-ului UNTOLD. Evenimentul de lansare din București a avut loc la Mina Museum – Museum of Immersive New Art și a fost o experiență în sine pentru cei prezenți. Fiecare invitat la eveniment nu a fost doar un privitor pasiv, a devenit parte a universului magic UNTOLD.

Emoțiile și bucuria trăite de cei peste 420.000 de fani veniți din peste 100 de țări ale lumii, care au ajuns la festivalul UNTOLD în 2023 în cele patru zile și patru nopți magice, au fost comprimate în 10 minute de amintiri frumoase. Universul magic UNTOLD, personajele sale misterioase, fanii care au trăit cu entuziasm fiecare moment al festivalului, show-urile extraordinare ale artiștilor români și internaționali au fost surprinse de 4 drone, 150 de camere, care au adunat toate energia festivalului în 40 TB (terabytes) de conținut. Sunt amintiri unice pentru cei peste 420.000 de participanți la cel de-al optulea capitol al festivalului UNTOLD, redate în format 4K.

Aftermovie-ul UNTOLD 2023 este disponibil pe canalul de YouTube al festivalului.

ABONAMENTE UNTOLD 2024

Fanii pot achiziționa abonamente pentru cele 4 zile și 4 nopți de magie de pe untold.com . Cea de-a noua ediție a festivalului UNTOLD va avea loc între 8-11 august 2024.