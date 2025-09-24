Rusia respinge ca „nefondate” acuzaţiile de încălcare a spaţiului aerian al NATO, după ce Trump a îndemnat la doborârea avioanelor ruseşti în cazul unor încălcări / „Există o mare isterie”
Kremlinul denunţă miercuri o ”isterie” a acuzaţiilor cu privire la pătrunderea unor aeronave ruseşti în spaţiul aerian al unor state membre NATO, după ce Donald Trump a apreciat că Alianţa Nord-Atlantică ar trebui să doboare avioane ruseşti în cazul unor încălcări, relatează AFP, preluată de News.ro.
”Există o mare isterie cu privire la piloţii noştri militari care se pretinde că au încălcat anumite reguli şi au invadat un spaţiu aerian”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Aceste acuzaţii sunt ”nefondate” , respinge el într-un briefing zilnic la care AFP scrie că a participat.
”Aviaţia noastră militară respectă toate regulile şi reglementările aeriene”, dă el asigurări.
Marţi, preşedintele american Donald Trump a apreciat că statele membre NATO ar trebui să doboare aeronavele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian.
Locatarul Casei Albe a făcut aceste declaraţii după trei incursiuni cu drone sau avioane ruse de luptă pe teritoriul NATO, în mai puţin de două săptămâni, în Polonia, România şi Estonia.
Rusia a dezminţit de fiecare dată orice responsabilitate.
Însă NATO a avertizat marţi Moscova că trebuie să înceteze ”escaladarea”.
Alianţa a dat asigurări că este pregătită să se apere prin toate mijloacele.
Luni, Danemarca a închis aeroportul din Copenhaga după de a fost survolat de drone de o origine necunoscută.
În septembrie, Polonia, România şi Estonia au denunţat încălcarea spaţiului lor aerian de către aparate ruseşti.
În noaptea de 9 spre 10 septembrie, aproximativ 20 de drone au pătruns în Polonia, iar avioane de vânătoare olandeze au donborât atunci trei dintre aceste drone – o premieră în istoria NATO de la înfiinţarea Alianţei în 1949.
