Mark Allen, jucătorul momentului din snooker, duel electrizant cu Mark Williams la British Open

Mark Allen, al șaptelea jucător în clasamentul mondial din snooker, s-a calificat miercuri în turul al doilea de la „British Open”. Jucătorul din Irlanda de Nord a trecut fără emoții de Bulcsu Revesz, din Ungaria, sportiv în vârstă de doar 18 ani.

S-a jucat după sistemul cel mai bun din șapte frame-uri, iar Allen a avut câștig de cauză cu 4-1.

În turul al doilea, pentru Mark Allen va urma un super duel cu Mark Williams, locul 5 mondial. Galezul Williams este triplul campion mondial la Crucible.

De-a lungul timpului, Allen și Williams s-au întâlnit de 22 de ori, scorul fiindu-i favorabil nord-irlandezului cu 14-8.

Reamintim că Mark Allen a câștigat recent English Open, după o finală dramatică cu Zhou Yuelong (9-8).

British Open 2025 are loc în perioada 22-28 septembrie, la The Centaur din Cheltenham.

Are premii totale în valoare de £502,000, iar marele câștigător va fi recompensat cu un premiu în valoare de £100,000.

Campionul en-titre este Mark Selby, titlu cucerit în 2024.

Alte dueluri din turul trei care sunt deja cunoscute

A. Zhang – G. Xiao

Z. Surety – L. Heathcote

B. Mertens – R. McGuigan

A. Kowalski – M. Mann

J. Higgins – X. Zhao

B. Hawkins – Jak Jones

S. Moody – I. Burns

N. Saengkham – C. Bingyu

A. McGill – O. Lines

L. Davies – D. Lilley.