Polonia, dispusă să doboare drone sau avioane ruseşti, dar numai în situaţii clare de încălcare a spațiului aerian polonez şi cu susţinerea NATO

Premierul polonez Donald Tusk a declarat luni că ţara sa este dispusă să ia „orice decizie” pentru doborârea unor ţinte aeriene ce ar putea reprezenta o ameninţare, cum ar fi avioane sau drone ruseşti, dar numai în situaţii clare de încălcare de către acestea a spaţiului aerian polonez şi numai dacă există un sprijin unanim din partea aliaţilor din NATO, relatează agenţiile Reuters şi EFE.

Vorbind la o conferinţă de presă, premierul polonez a admis că o măsură atât de drastică precum doborârea unui avion de luptă rusesc ar putea conduce la o „fază foarte acută a conflictului”, motiv pentru care o astfel de decizie ar putea fi luată numai după ce va exista certitudinea absolută că „nu suntem singuri”, transmite Agerpres.

„Vom lua decizia de a doborî obiecte în zbor atunci când acestea încalcă teritoriul nostru şi survolează Polonia, nu există absolut nicio discuţie despre aceasta”, a spus Donald Tusk.

Însă „când avem de-a face cu situaţii care nu sunt deplin clare – cum a fost zborul recent al unor avioane de vânătoare ruseşti deasupra platformei Petrobaltic, dar fără să fi fost vreo încălcare, întrucât acolo nu sunt apele noastre teritoriale – trebuie să ne gândim de două ori înainte de a decide asupra unor acţiuni care ar putea declanşa o fază foarte acută a conflictului”, a adăugat el.

De asemenea, „trebuie să fiu absolut sigur (…) că toţi aliaţii vor trata această situaţie exact la fel ca noi”, a subliniat premierul polonez.

Precizările sale vin ca răspuns la declaraţiile preşedintelui ceh Petr Pavel, un general care a activat în cadrul NATO şi a sugerat ca ţările acestei alianţe să poată doborî avioane ruseşti ce le-ar încălca spaţiul aerian, susţinând că astfel Rusia „îşi va da seama foarte curând că a făcut o greşeală şi că a depăşit limitele acceptabile” prin incursiunile sale aeriene în spaţiul aerian al ţărilor NATO.

Referindu-se direct la această declaraţie a preşedintelui ceh, premierul polonez a insistat asupra necesităţii unui consens deplin între aliaţi înainte de a lua o decizie de o asemenea magnitudine privind doborârea unor avioane ruseşti.

Declaraţiile lor vin pe fondul înmulţirii incidentelor cu drone şi avioane ruseşti. În noaptea de 9 spre 10 septembrie, circa 20 de drone au pătruns în spaţiul aerian polonez. Polonia şi aliaţi din NATO care au avioane de luptă desfăşurate în această ţară au doborât dronele cu rachete lansate de avioane F-16 şi F-35.

În timp ce responsabili polonezi, ucraineni şi occidentali au acuzat o provocare deliberată din partea Rusiei, aceasta a negat orice intenţie de a-şi trimite dronele dincolo de graniţele Ucrainei în timpul atacului efectuat în acea noapte asupra unor ţinte în această ţară, menţionând că dronele pătrunse în Polonia aveau o rază de acţiune de numai aproximativ 700 de kilometri. În alte situaţii când drone ruseşti au ajuns în spaţiul aerian al unor ţări vecine Ucrainei, Rusia a afirmat că sistemele de război electronic ucrainene au deviat dronele de la traiectoria către ţintele prestabilite.

Ulterior, vineri, două avioane de vânătoare ruseşti au zburat la joasă altitudine deasupra platformei petroliere Petrobaltic, deţinută de compania de stat poloneză Orlen, în Marea Baltică. În aceeaşi zi, trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 au intrat în spaţiul aerian eston, un incident pe care guvernul de la Tallinn l-a descris drept o „provocare fără precedent” din partea Rusiei, care neagă intrarea acelor avioane în spaţiul aerian al Estoniei şi acuză această ţară şi pe aliaţii ei europeni că recurg la astfel de acuzaţii pentru a alimenta conflictul din Ucraina.

