Imaginile din satelit arată că Iranul a început reconstrucția principalelor baze de rachete lovite de Israel

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Iranul a început reconstrucția bazelor de producție de rachete vizate de Israel în timpul războiului de 12 zile din iunie, arată imaginile din satelit analizate de Associated Press, dar o componentă cheie probabil că încă lipsește — mixerele mari necesare pentru producerea combustibilului solid pentru arme.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Reconstituirea programului de rachete este crucială pentru Republica Islamică, care consideră că ar putea avea loc o nouă rundă de război cu Israelul. Rachetele sunt unul dintre puținele mijloace militare de descurajare ale Iranului după ce recentul război i-a decimat sistemele de apărare aeriană – ceva ce Teheranul a insistat mult timp că nu va fi niciodată inclus în negocierile cu Occidentul.

Experții în rachete au declarat pentru AP că obținerea mixerelor este un obiectiv pentru Teheran, mai ales că se pregătește pentru posibile sancțiuni ale Națiunilor Unite care vor fi reimpuse țării la sfârșitul acestei luni. Sancțiunile ar penaliza orice dezvoltare a programului de rachete, printre alte măsuri. Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, urmează să se adreseze Adunării Generale a Națiunilor Unite miercuri.

Cunoscute sub numele de mixere planetare, aceste dispozitive sunt dotate cu lame care se rotesc în jurul unui punct central, ca planetele în orbită, și oferă o acțiune de amestecare mai bună decât alte tipuri de echipamente. Iranul le-ar putea achiziționa din China, de unde, susțin experții și oficialii americani, a cumpărat în trecut ingrediente pentru combustibilul rachetelor și alte componente.

„Dacă sunt capabili să achiziționeze din nou unele elemente cheie, cum ar fi mixere planetare, atunci infrastructura respectivă este încă acolo și gata să fie repusă în funcțiune”, a declarat Sam Lair, cercetător asociat la Centrul James Martin pentru Studii de Neproliferare, care a studiat bazele de rachete iraniene.

Misiunea Iranului la Națiunile Unite nu a răspuns la întrebările privind eforturile țării de a-și reconstrui programul de rachete.

Rachetele cu combustibil solid pot fi lansate mai repede decât cele care utilizează combustibil lichid, care trebuie încărcat chiar înainte de lansare. Această viteză poate face diferența între lansarea unei rachete și distrugerea acesteia într-un lansator – lucru care s-a întâmplat în timpul războiului cu Israelul.

Iranul are baze de producție de rachete cu combustibil solid la Khojir și Parchin, două locuri situate în imediata apropiere a Teheranului, precum și la Shahroud, la aproximativ 350 de kilometri nord-est de capitală. Chiar înainte de recentul război, toate aceste amplasamente au fost atacate de Israel în octombrie 2024, în timpul ostilităților dintre cele două țări.

Atacurile din timpul războiului din iunie 2025 păreau să vizeze distrugerea clădirilor care adăposteau mixere, necesare pentru a asigura combinarea uniformă a combustibilului rachetelor, potrivit experților. Alte locuri lovite de Israel includeau facilități de producție care ar fi putut fi utilizate pentru fabricarea mixerelor.

Imaginile din satelit de la Planet Labs PBC realizate luna aceasta și analizate de AP arată lucrări de construcție atât la instalațiile din Parchin, cât și la cele din Shahroud.

La Parchin, clădirile de amestecare par să fie în reparație, a spus Lair, iar la Shahroud are loc o reconstrucție similară, care implică clădiri de amestecare și alte structuri.

Viteza cu care Iranul reconstruiește arată importanța pe care Teheranul o acordă programului său de rachete. Locurile nucleare bombardate ale Iranului nu au înregistrat până acum același nivel de activitate.

În timpul războiului, Iranul a lansat 574 de rachete balistice asupra Israelului, potrivit Institutului Evreiesc pentru Securitate Națională a Americii, cu sediul la Washington, care are o relație strânsă cu armata israeliană. În două schimburi de focuri înainte de război, Iranul a lansat alte 330 de rachete, a declarat think tank-ul.

Armata israeliană a estimat arsenalul total al Iranului la aproximativ 2.500 de rachete, ceea ce înseamnă că peste o treime din rachetele sale au fost lansate.

Înainte de război, Iranul era pe cale să poată produce peste 200 de rachete cu combustibil solid pe lună, a declarat Carl Parkin, membru al Centrului James Martin. Acest lucru a atras atacurile israeliene asupra instalațiilor de producere a rachetelor.

„Țintele vizate de Israel indică faptul că acesta considera amestecarea un obstacol în producția de rachete a Iranului”, a spus el. „Dacă Iranul va reuși să depășească limitările legate de amestecare, va avea toată capacitatea de turnare necesară pentru a începe din nou producția la volume mari.”

Israelul a declarat că a declanșat războiul pentru a întârzia programele nucleare și de rachete ale Iranului. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat că Iranul – care promite în mod regulat să distrugă Israelul – era pe cale să construiască 20.000 de rachete, ceea ce ar constitui o amenințare existențială pentru Israel.

Ministrul apărării al Iranului, generalul Aziz Nasirzadeh, a afirmat recent că Teheranul dispune acum de noi rachete cu focoase mai avansate.

„Războiul de 12 zile cu Israelul ne-a modificat unele priorități”, a declarat el pe 22 august. „Acum ne concentrăm pe producerea de echipamente militare cu o precizie mai mare și capacități operaționale superioare.”

Iranul ar putea alege să se bazeze pe China pentru a obține mixere și substanțele chimice necesare pentru fabricarea combustibilului solid.

Astfel de substanțe chimice ar fi putut provoca o explozie masivă în aprilie, care a ucis cel puțin 70 de persoane într-un port din Iran. Teheranul încă nu a dat explicații cu privire la explozia, care a avut loc în timp ce diplomații săi se întâlneau cu americanii în Oman pentru a discuta despre programul său nuclear.

La doar câteva zile după explozie, Departamentul de Stat al SUA a sancționat firmele chineze despre care a afirmat că au furnizat Republicii Islamice „ingrediente pentru propulsia rachetelor balistice”.

Între timp, Garda Revoluționară Iraniană a furnizat probabil un mixer planetar unei instalații subterane de construcție a rachetelor balistice din Siria, situată lângă orașul Masyaf, la aproximativ 170 de kilometri (105 mile) nord de capitala Damasc, lângă granița cu Libanul.

Imaginile difuzate de armata israeliană la câteva luni după raidul din septembrie 2024 asupra facilității arătau mixerul, care semăna cu altele vândute online de firme chineze.

Președintele Iranului și oficialii militari au vizitat Beijingul la începutul acestei luni pentru parada de Ziua Victoriei din China. Guvernul iranian nu a furnizat detalii despre ceea ce Pezeshkian i-a spus președintelui Chinei Xi Jinping, iar mass-media de stat din China nu a oferit indicii că Teheranul ar fi cerut ajutor.

Ministerul de externe de la Beijing, întrebat despre posibila furnizare de mixere și ingrediente pentru combustibil către Teheran, a declarat pentru AP că Beijingul este „dispus să continue să-și folosească influența pentru a contribui la pacea și stabilitatea în Orientul Mijlociu”.

„China sprijină Iranul în apărarea suveranității, securității și demnității sale naționale”, a declarat ministerul. „În același timp, China este profund îngrijorată de escaladarea continuă a tensiunilor în Orientul Mijlociu”.

Can Kasapoğlu, cercetător principal la Institutul Hudson din Washington, a declarat că Beijingul ar putea furniza sisteme de ghidare și microprocesoare pentru rachetele balistice ale Iranului.

„Dacă Iranul își folosește relația cu China pentru a-și consolida capacitățile militare disruptive, războiul de 12 zile ar putea fi doar un simplu obstacol pentru regimul iranian, mai degrabă decât o înfrângere decisivă”, a scris el.

Analistul Lair a afirmat că, dacă Iranul își reia producția la nivelurile dinainte de război, numărul mare de rachete produse va face mai dificilă distrugerea preventivă sau doborârea acestora de către israelieni.

„Este evident că au investit foarte mult în programul lor de rachete și nu cred că vor renunța la el în urma unor negocieri”, a afirmat el.