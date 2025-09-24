G4Media.ro
Mai mulţi răniţi în tiruri de armă de foc în SUA, într-un centru de retenţie al poliţiei imigraţiei la Dallas / „Atacatorul s-a sinucis prin împuşcare”

Mai multe persoane au fost rănite miercuri, în tiruri de armă de foc, într-un centru de retenţie al Poliţiei federale a imigraţiei (ICE), la Dallas, în Texas, anunţă secretara americană însărcinată cu Securitatea Internă Kristi Noem, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”Detaliile sunt în continuare imprecise, dar putem confirma că există mai multe persoane rănite şi ucise”, anunţă pe reţele de socializare Kristi Noem.

”Atacatorul s-a sinucis prin împuşcare”, anunţă ea.

Mobilul atacului rămâne necunoscut imdiat, adaugă ea.

Potrivit postului Fox4, trei persoane au fost rănite în acest atac.

