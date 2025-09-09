Rusia ar ucide civili în Cehia la fel cum o face în Ucraina, avertizează șeful serviciilor secrete, Michal Koudelka

Rusia ar ucide oameni nevinovați în Cehia la fel cum o face în Ucraina, a declarat luni șeful serviciilor secrete cehe, Michal Koudelka, citat de Politico.

Vorbind la o conferință privind securitatea internă și reziliența statului în Camera Deputaților din Cehia, el a acuzat Rusia că a comis „crime brutale” și că „a vizat în mod deliberat civili – femei, copii și cetățeni ucraineni nevinovați și fără apărare”.

„Ar trebui să fim cu toții absolut siguri că rușii ne-ar face același lucru”, a spus Koudelka. „Să nu existe nicio îndoială în privința asta.”

Avertismentul vine în contextul în care Cehia se pregătește pentru alegerile din octombrie.

Influența Rusiei asupra alegerilor din Europa Centrală și de Est, cum ar fi cele din România și Moldova de la sfârșitul acestei luni, a fost o preocupare majoră pentru Bruxelles în ultimul an, în contextul eforturilor de a menține sprijinul pentru Ucraina.

Serviciul ceh de informații de securitate, BIS, a avertizat în mod regulat cu privire la operațiunile de influență ale Rusiei în Cehia, semnalând încercări de a promova în mass-media narațiuni favorabile Kremlinului sau de a pirata instituții guvernamentale.

Rusia încearcă să semene diviziune și să erodeze încrederea publicului în instituții, stat, statul de drept și locul Cehiei în comunitatea internațională, a spus Koudelka.

În raportul său din 2024, serviciul de spionaj a afirmat că Rusia a angajat migranți din afara UE pentru a comite infracțiuni, a răspândi frica și a submina încrederea în guvern.

Agenția de investigații Voxpot a descoperit că producția site-urilor web cehe de dezinformare – cu articole traduse din publicații rusești aflate sub sancțiuni – se află la cel mai înalt nivel din istorie înaintea alegerilor din octombrie.

Koudelka a mai spus că Rusia nu dorește să pună capăt războiului împotriva Ucrainei, altfel ar fi făcut-o deja. El a adăugat că ucrainenii luptă pentru libertatea Cehiei.

„Ei ne oferă timp să ne pregătim pentru o eventuală agresiune rusă”, a spus el, adăugând că singurul limbaj pe care Rusia îl vorbește este cel al forței, iar Cehia trebuie să dea dovadă de determinare în apărarea libertății.