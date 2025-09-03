Rusia a lansat un nou atac aerian asupra Kievului, transmite armata ucraineană / Atacul, în timp ce Putin se află în China, iar Trump se declară ”foarte dezamăgit” de dictatorul rus
Unităţile de apărare aeriană ale Ucrainei au fost implicate în respingerea, miercuri, a unui atac aerian rusesc asupra Kievului, a anunţat administraţia militară a oraşului, în timp ce alerte de raid aerian au avertizat, în toată ţara, privind atacuri cu rachete şi drone, scrie Reuters, citată de News.ro.
- articolul continuă mai jos -
”Apărarea aeriană operează la Kiev! Rămâneţi în adăposturi până când este dat semnalul!”, a afirmat, pe Telegram, Timur Tkachenko, şeful administraţiei militare din Kiev.
