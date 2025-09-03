G4Media.ro
Rusia a lansat un nou atac aerian asupra Kievului, transmite armata ucraineană…

ucraina razboi sumi sumî atac rachete rusia rusesti6
sursa foto: Facebook / Volodimir Zelenski

Rusia a lansat un nou atac aerian asupra Kievului, transmite armata ucraineană / Atacul, în timp ce Putin se află în China, iar Trump se declară ”foarte dezamăgit” de dictatorul rus

Unităţile de apărare aeriană ale Ucrainei au fost implicate în respingerea, miercuri, a unui atac aerian rusesc asupra Kievului, a anunţat administraţia militară a oraşului, în timp ce alerte de raid aerian au avertizat, în toată ţara, privind atacuri cu rachete şi drone, scrie Reuters, citată de News.ro.

”Apărarea aeriană operează la Kiev! Rămâneţi în adăposturi până când este dat semnalul!”, a afirmat, pe Telegram, Timur Tkachenko, şeful administraţiei militare din Kiev.

