Rubio afirmă că „încă mai avem multe lucruri de făcut” înainte de…

marco rubio donald trump
sursa foto: Al Drago – Pool via CNP / INSTAR Images / Profimedia

Rubio afirmă că „încă mai avem multe lucruri de făcut” înainte de o întâlnire Trump – Putin / „Preşedintele vrea să pună capăt războiului”

Articole7 Aug • 80 vizualizări 0 comentarii

Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, a declarat miercuri că „încă mai avem multe lucruri de făcut” înainte de o posibilă întâlnire la nivel înalt între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Astăzi a fost o zi bună, dar avem încă mult de lucru. Există încă o mulţime de obstacole de depăşit şi sperăm să facem acest lucru în următoarele zile şi ore, poate săptămâni”, a declarat el la Fox Business, părând să tempereze aşteptările privind o întâlnire rapidă între liderii american şi rus.

Anterior, preşedintele american s-a declarat „deschis” la o astfel de întâlnire cu Vladimir Putin, precum şi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Casei Albe.

În urma unei vizite calificate drept „productivă” de trimisul său special la Moscova, Steve Witkoff, preşedintele american a declarat miercuri mai multor lideri europeni că doreşte să se întâlnească personal cu omologul său rus, poate chiar săptămâna viitoare, şi apoi să organizeze o întâlnire în trei cu preşedintele ucrainean, au relatat The New York Times şi CNN.

Trimisul american s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Moscova cu două zile înainte de expirarea ultimatumului SUA adresat Rusiei pentru a pune capăt conflictului din Ucraina.

„Preşedintele vrea să pună capăt războiului”, a declarat Rubio.

„Vom avea discuţii cu aliaţii noştri europeni şi cu ucrainenii în următoarele zile pentru a vedea ce progrese putem face”, a explicat el. „Şi apoi, sperăm, lucrurile vor continua să progreseze şi va exista o oportunitate foarte curând pentru preşedinte să se întâlnească atât cu Vladimir Putin, cât şi cu preşedintele Zelenski, la un moment dat, sperăm în viitorul apropiat”.

„Dar, evident, trebuie să se întâmple multe înainte ca acest lucru să se poată întâmpla”, a spus secretarul de stat american.

