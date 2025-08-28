Ruben Amorim, dur după eliminarea rușinoasă a lui Man United din Carabao Cup: „Cred că fotbalul a fost foarte corect astăzi. Cea mai bună echipă a câștigat” / Motivul pentru gestul tehnicianului de la penalty-uri

Manchester United a trecut printr-o nouă dezamăgire, miercuri seară, după ce a fost eliminată din Carabao Cup la lovituri de departajare de o echipă din al patrulea eșalon fotbalistic al Angliei, Grimsby Town. Ruben Amorim a mărturisit după partidă că „cea mai bună echipă a câștigat”.

Pentru fotbaliștii de pe Old Trafford putea să fie și mai rău în a doua rundă a Carabao Cup, riscând o eliminare încă din primele 90 de minute, după ce au fost conduși mai bine de o oră de Grimsby pe Blundell Park. Totuși, Man United a spart gheața prin noul transfer Mbeumo (min. 75), în timp ce lovitura de cap a lui Maguire (min. 89) a trimis meciul la lovituri de departajare.

A urmat o serie de penalty-uri epică (26 de lovituri) care a dus în cele din urmă la calificarea lui Grimsby în turul trei, după ce Mbeumo, la fel ca și Cunha mai devreme, a ratat – de această dată trimițând mingea în bara transversală.

Întrebat de reporteri după meci ce nu a mers bine la echipa sa, Ruben Amorim a răspuns dur și la obiect.

„Totul. Modul în care am început meciul, nici măcar nu eram aici. Când totul este atât de important în clubul nostru, tot ce s-a întâmplat, este o problemă în clubul nostru, ar trebui să facem mult mai bine. Trebuie doar să le cer scuze fanilor noștri.

Am simțit că jucătorii mei au spus foarte tare astăzi ce vor. Cred că este ușor pentru tine (n.red. cum să o interpretezi). Să ne concentrăm pe următorul meci și apoi avem pauza pentru meciurile internaționale. Ne vom gândi bine la lucruri.

Nu contează (n.red. că am pierdut la penalty-uri). La penalty-uri, sentimentul este același. Cred că fotbalul a fost foarte corect astăzi. Cea mai bună echipă a câștigat”.

Gestul lui Amorim de la penalty-uri

Cei de la Metro UK au observat un gest cel puțin bizar al lui Ruben Amorim în timpul loviturilor de departajare. În total, s-au executat 26 de lovituri de departajare, într-un duel care părea că nu se mai termină, dar tehnicianul portughez a părut să nu fie deloc preocupat de ce se întâmpla, stând prăbușit pe banca tehnică în timp ce jucătorii săi treceau prin momente tensionate.

Întrebat despre aparenta sa lipsă de interes, Amorim a spus: „Loviturile de departajare nu sunt importante. Dacă eu stau acolo să văd dacă vom câștiga meciul… nu contează. Semnele, începutul jocului, ce se întâmplă în timpul jocului, asta contează. Dacă am fi câștigat acest meci, ar fi fost atât de nedrept pentru acești băieți, adversarii”

Manchester United a jucat trei partide în acest nou sezon – înfrângere cu Arsenal (0-1), remiză cu Fulham (1-1) și eșec cu Grimsby (2-3 după penalty-uri).

Pentru Amorim și echipa urmează un ultim meci înainte de pauza competițională cu nou promovata Burnley, sâmbătă, de la ora 17:00, pe Old Trafford.