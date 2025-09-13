G4Media.ro
România la Campionatele Balcanice de Canotaj de la Ioannina – Tricolorii au…

canotaj romania 8+1 jocurile olimpice 2024
sursa foto: Inquam Photos / Luois Dubois

România la Campionatele Balcanice de Canotaj de la Ioannina – Tricolorii au adunat zece medalii

Sportz13 Sep • 91 vizualizări 0 comentarii

Sportivii români au obţinut, sâmbătă, zece medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj de la Ioannina: 3 medalii de aur, 2 de argint şi 5 de bronz, transmite News.ro.

Medalile câştigate de sportivii tricolori

Aur

• Dublu vâsle feminin (JW2x): Mădălina Dumitriţa Ursaciuc & Daria Elena Maximiuc

• 8+1 masculin (JM8+): Ionuţ David, Adrian Eduard Stan, Carol Logofătul, Sebastian Iulian Ciubotariu, Răzvan Marin, Ilie Stamboala, Bogdan Paraschiv, Andrei Mihai Bălan & Rucsandra Ioana Bucşa

• Patru rame feminin (JW4-): Francesca Iulia Stejar, Alexandra Daria Crăciun, Ariana Maria Balint & Jessica Popescu

Argint

• Dublu vâsle masculin (JM2x): David Costel Chitic & Ivan Petcovici

• Dublu rame masculin (JM2-): Radu Andrei Enescu & Andrei Perdei

Bronz

• Schif simplu masculin (JM1x): Sebastian Constantin Lupu

• Schif simplu feminin (JW1x): Elena Bianca Niţu

• Schif simplu masculin (JM1x): Silviu Gabriel State

• Dublu vâsle masculin (JM2x): Mihai Alexandru Borhan & Dumitru Cristian Pascari

• Patru rame masculin (JM4-): Robert Ioan Muraru, Alexandru Ştefan Pădure, Denis Ionuţ Ungureanu & David Ioan Naharneac

De asemenea, a ocupat locul 4 echipajul de patru vâsle feminin (JW4x) format din Carolina Panuta, Mariana Caşu, Angela Gabriela Cazacu şi Elena Maria Toma.

