România la Campionatele Balcanice de Canotaj de la Ioannina – Tricolorii au adunat zece medalii
Sportivii români au obţinut, sâmbătă, zece medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj de la Ioannina: 3 medalii de aur, 2 de argint şi 5 de bronz, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Medalile câştigate de sportivii tricolori
Aur
• Dublu vâsle feminin (JW2x): Mădălina Dumitriţa Ursaciuc & Daria Elena Maximiuc
• 8+1 masculin (JM8+): Ionuţ David, Adrian Eduard Stan, Carol Logofătul, Sebastian Iulian Ciubotariu, Răzvan Marin, Ilie Stamboala, Bogdan Paraschiv, Andrei Mihai Bălan & Rucsandra Ioana Bucşa
• Patru rame feminin (JW4-): Francesca Iulia Stejar, Alexandra Daria Crăciun, Ariana Maria Balint & Jessica Popescu
Argint
• Dublu vâsle masculin (JM2x): David Costel Chitic & Ivan Petcovici
• Dublu rame masculin (JM2-): Radu Andrei Enescu & Andrei Perdei
Bronz
• Schif simplu masculin (JM1x): Sebastian Constantin Lupu
• Schif simplu feminin (JW1x): Elena Bianca Niţu
• Schif simplu masculin (JM1x): Silviu Gabriel State
• Dublu vâsle masculin (JM2x): Mihai Alexandru Borhan & Dumitru Cristian Pascari
• Patru rame masculin (JM4-): Robert Ioan Muraru, Alexandru Ştefan Pădure, Denis Ionuţ Ungureanu & David Ioan Naharneac
De asemenea, a ocupat locul 4 echipajul de patru vâsle feminin (JW4x) format din Carolina Panuta, Mariana Caşu, Angela Gabriela Cazacu şi Elena Maria Toma.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.