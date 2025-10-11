Rogobete: Noul mecanism de finanțare al spitalelor va preveni închiderea sau falimentul unităților sanitare

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că după modificarea mecanismului de finanţare pentru unităţile sanitare nu se va ajunge în situaţia în care să fie închise spitale sau ca acestea să intre în faliment. El arată că sunt spitale în ţară care termină anul cu excedent bugetar şi folosesc banii pentru renovări sau achiziţia de echipamente. ”Dacă acolo se poate, nu există nicio explicaţie ca în alte locuri să nu se poată. Dacă în alte locuri nu se poate, înseamnă că managerul trebuie să plece şi să vină cineva dedicat care ştie cum se face”, subliniază Rogobete, transmite News.ro.

”Noul mecanism de finanţare sau, mă rog, îmbunătăţirea mecanismului actual presupune o formă echilibrată. Nu vom ajunge în situaţia în care să închidem spitale sau nu vom vedea spitale care intră în faliment, cu siguranţă. Vom avea în vedere o alocare financiară în funcţie nu de numărul de paturi ocupate sau neocupate, ci în funcţie de diferenţa procentuală, dacă doriţi, între numărul de servicii şi bugetul alocat pentru salarizare. Acest lucru va duce, sigur, la o stimulare, sau cel puţin sperăm să se întâmple asta, la o stimulare din partea unităţii sanitare de a realiza mai multe servicii”, a afirmat Alexandru Rogobete, vineri seară, la Digi 24.

El a explicat că prelungirea programului în ambulatoriile de specialitate înseamnă că se vor realiza mai multe servicii.

”Dacă aceste mecanisme vor fi aplicate, cu siguranţă spitalul va face servicii suficient de multe şi nu va avea o problemă din acest punct de vedere. (…) Practic, noi oferim şi stimulăm unitatea sanitară să nu mai transfere pacientul nejustificat, să trateze pacientul în unitatea sanitară, să nu-l mai trimită la cabinetul privat, medicul să nu mai plece la ora 11 la cabinetul propriu, ambulatoriul se prelungeşte programul până la ora 20”, a detaliat Rogobete.

El a adăugat că, pentru toate aceste activităţi, spitalele vor primi mai multe fonduri.

”Este absolut firesc să fie aşa. Am ajuns în punctul, spun eu, în care munca trebuie plătită corespunzător. Se discută în sistem, şi pe bună dreptate, de plata gărzilor la anul 2025. Am spus că este o mare nedreptate, am spus că sunt total de acord cu acest lucru, dar nu oricum, ci condiţionat de un număr şi un nivel al serviciilor pe care spitalul să îl ofere pacienţilor”, a declarat ministrul Sănătăţii.

El a afirmat că o parte dintre aceste măsuri sunt imperative, iar altele rămân la latitudinea managerului şi a şefului de secţie.

”Şi vă dau exemplu de ce nu văd un real pericol pentru cei de bună-credinţă. Există în România spitale care au de ani de zile excedent bugetar, fără aceste modificări. Deci iată că se poate. Am avut o surpriză plăcută săptămâna trecută, am fost în vizită la Piteşti şi am vizitat Spitalul de Pediatrie de acolo şi vă spun că am rămas impresionat şi vreau să-i dau exemplu public, exemplu de bună practică. Au finalizat anul trecut cu excedent bugetar şi au organizat managerul, un om excepţional, sigur îl ajută şi echipa de conducere şi echipa medicală, care toţi sunt dedicaţi şi au această viziune. Preşedintele Consiliului Judeţean îi susţine, sigur, în acest demers. Dar la nivelul unităţii sanitare şi-au organizat activitatea medicală în aşa fel încât ea să devină eficientă pentru unitatea sanitară şi pentru pacienţi. Acolo funcţionează ambulatorul de specialitate până la ora 20 deja, fără să aibă nevoie de nicio modificare legislativă, pentru că nu era ilegal. Unde vreau să ajung? Au terminat anul cu excedent bugetar. Din acei bani şi-au renovat singuri, fără să ceară la nimeni, nici la primărie, nici la Consiliu, nici la minister, un etaj întreg, secţia chirurgicală, care arată excelent. Şi tot din aceiaşi bani şi-au achiziţionat un computer tomograf de înaltă performanţă din banii lor”, a exemplificat ministrul.

El a dat şi alte exemple de spitale din Timişoara, Oradea, Bistriţa, Vâlcea, Mehedinţi şi Bucureşti care închid anul pe excedent bugetar şi care utilizează banii pentru dezvoltare, pentru reabilitare, pentru achiziţia de echipamente.

”Şi atunci eu spun foarte simplu, foarte ferm şi în cuvinte puţine: dacă acolo se poate, nu există nicio explicaţie ca în alte locuri să nu se poată. Dacă în alte locuri nu se poate, înseamnă că managerul trebuie să plece şi să vină cineva dedicat care ştie cum se face”, a subliniat Rogobete.