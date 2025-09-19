G4Media.ro
Reuters: Comisia Europeană va propune interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate din…

Europa readuce în discuție nevoia de gaze naturale rusești, în contextul incertitudinilor legate de Donald Trump și suprataxele americane.
Reuters: Comisia Europeană va propune interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate din Rusia

19 Sep

Comisia Europeană va propune interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia până la 1 ianuarie 2027, cu un an mai devreme decât era planificat, ca parte a celui de-al 19 pachet de sancţiuni contra Moscovei, au declarat vineri pentru Reuters surse din blocul comunitar, transmite Agerpres.

În cursul zilei de vineri Executivul comunitar va prezenta propunerea.

Noi sancţiuni ar urma să vizeze flota din umbră a Moscovei, platformele de tranzacţionare a criptomonedelor, băncile din Rusia şi Asia Centrală, rafinăriile chineze şi zonele economice din China, o lacună vamală folosită de Moscova pentru a importa mărfuri cu întrebuinţare dublă pentru armata sa.

Impunerea interzicerii importurilor de gaze naturale lichefiate din Rusia a devenit „o prioritate” după convorbirea de marţi dintre şefa CE, Ursula von der Leyen, şi preşedintele american Donald Trump, susţin sursele.

La finele săptămânii trecute, Trump a declarat că este pregătit să impună sancţiuni „importante” asupra petrolului rusesc dacă ţările europene vor face acelaşi lucru. Achiziţiile de energie rusească de către China şi India au fost vitale pentru finanţarea războiului lui Putin împotriva Ucrainei.

Propunerea SUA urmăreşte, de asemenea, companiile petroliere ruseşti şi reţelele care permit Moscovei să transporte ţiţei şi să profite de pe urma comerţului cu energie.

UE a amânat, până după 2027, momentul în care ar urma să fie interzise importurile de gaze ruseşti şi a acordat ţărilor fără ieşire la mare, precum Ungaria şi Slovacia, scutiri temporare de la sancţiunile sale vizând importurile de petrol rusesc. Cu toate acestea, ponderea ţiţeiului rusesc în importurile de petrol ale UE a scăzut până la aproximativ 3% anul trecut, de la 27% înainte de război, după sancţiunile care au intrat în vigoare după 2022.

