Reacția tiktokerilor după ce postările cu melodii ale artiștilor de la Universal Music Group au intrat pe ”mute”, din cauza drepturilor de autor/ În ce situație este România

Unii artiști care colaborează cu casa de discuri Universal Music Group au reacționat în mediul online după dispariția pieselor de pe Tik Tok, în urma întreruperii colaborării cu rețeaua de socializare din cauza drepturilor de autor. Conan Gray, unul dintre numeroșii artiști luați sub aripa UMG a vorbit pentru Rolling Stone în cadrul decernării premiilor Grammy despre părerea lui asupra situației.

”Cariera mea s-a terminat”, a fost răspunsului lui inițial, spus într-un mod ironic, deoarece la fel ca el, mulți artiști au prins succes datorită pieselor viralizate pe TikTok. Artistul a mai declarat că unii artiști vor încerca să înlocuiască melodiile originale cu versiuni acapella până când se va remedia situația.

Noah Kahan, alt cântăreț semnat cu renumita casa de discuri, a anunțat într-un TikTok că din cauza acțiunilor luate de UMG, el nu își mai poate promova muzica pe TikTok, și îi îndeamnă pe fanii lui să îi salveze muzica pe platformele de streaming ca să nu uite de piesele lui.

Artistul britanic cunoscut sub numele de Yung Blud și-a mediatizat reacția printr-un videoclip cu el care își termină de fumat țigara și pleacă din cadru, cu descrierea ”Reacția mea când am aflat că UMG mi-a dat jos toate melodiile de pe TikTok… am plecat”.

NoCopyrightSounds (NCS) este o casă de discuri care nu deține drepturi de autor, făcută cu scopul de a oferi creatorilor de conținut muzică gratis. NCS are peste 33 de milioane de abonați pe Youtube, aceștia fiind populari prin intermediul Youtuberilor care utilizau melodiile lor în propiile videoclipuri, dar este și platforma unde cunoscutul DJ Alan Walker și-a început cariera.

NCS a profitat de conflictul care a luat amploare între TikTok și UMG și au postat câteva videoclipuri pe contul lor oficial de TikTok, unde anunțau prin intermediul unor meme-uri că melodiile lor încă pot fi folosite fără să necesite drepturi de autor.

Universal Music Group (UMG) a anunțat într-o scrisoare publică recentă că își retrage catalogul de muzică de pe platforma TikTok, începând cu 1 februarie, pentru că nu a reușit să cadă de comun acord cu platforma de socializare la reînnoirea contractului pentru drepturile de autor.

Asta înseamnă că toate tiktok-urile care conțineau melodii ale artiștilor care colaborează cu celebra casă de discuri au fost date ”pe silențios” pentru că nu respectă drepturile de autor.

UMG susține că nu a putut să negocieze cu TikTok o remunerație mai mare pentru artiștii care au melodiile pe platforma lor, iar TikTok nu a putut să le asigure un grad de protecție ridicat artiștilor în fața provocărilor tot mai mari din zona inteligenței artificiale.

„În ceea ce privește inteligența artificială, TikTok permite ca platforma să fie inundată cu înregistrări generate de AI – precum și dezvoltarea de instrumente care să permită, să promoveze și să încurajeze crearea de muzică de către inteligența artificială pe platforma însăși – și apoi cere un drept contractual care ar permite ca acest conținut să dilueze masiv fondul de redevențe pentru artiștii umani, într-o mișcare care nu este altceva decât sponsorizarea înlocuirii artiștilor de către inteligența artificială”, notează UMG.

Sub aripa UMG semnează sute de artiști cunoscuți, precum Coldplay, The Weeknd, Taylor Swift, Drake, Elton John, Beyonce și mulți alții.

Pentru o platformă care depinde total de muzică, dar de unde și artiștii au de câștigat pe baza vizualizărilor, faptul că platforma a rămas fără mai mult de jumătate din melodiile folosite de utilizatori îi afectează atât pe cei de la TikTok, cât și pe utilizatori.

”În ciuda narațiunii și a retoricii false a Universal, realitatea este că au ales să renunțe la sprijinul puternic al unei platforme cu peste un miliard de utilizatori, care servește drept vehicul gratuit de promovare și descoperire pentru talentele lor”, a anunțat TikTok într-un răspuns oficial, la câteva ore după ce UMG a făcut publică scrisoarea în care anunța retragerea pieselor artiștilor semnați cu ei de pe platformă.

TikTok îi acuză pe cei de la UMG că ”acțiunile egoiste” nu sunt în interesul artiștilor, ci pentru propriul interes al prestigioasei case de discuri. Platforma cu peste 1 miliard de utilizatori susține că față de declarațiile celor de UMG, ei au reușit să ajungă cu ușurință la acorduri de tip ”artist-first” (artiștii primii) cu celelalte case de discuri.

Reacțiile utilizatorilor de TikTok

Numeroși utilizatori fac glume pe seama situației prin TikTok-uri în care dansează pe melodii care încă mai pot fi ascultate pe rețea, care nu necesită drepturi de autor, cu descrierea ”Melodiile rămase pentru noi acum că Universal și-a scos catalogul de pe TikTok”.

Acest lucru a pornit rapid un trend uriaș, unde utilizatorii ironizează împreună faptul că în loc să danseze pe melodii de la artiști cunoscuți, pot să folosească doar piese care nu necesită drepturi de autor. Trendul a reușit să strângă milioane de aprecieri.

Alți utilizatori au creat un ”top” imaginar al melodiilor rămase de la UMG pe platformă, videoclipul fiind dat intenționat pe mute pentru a scoate în evidență că toate TikTok-urile existente care conțineau melodii de la UMG au fost date pe silențios.

Dar nu toți utilizatorii de TikTok consideră situația ca fiind amuzantă. Jarred Jermaine, un TikToker cunoscut pentru videoclipurile în care arăta sample-urile (melodii care sunt modificate sau remixate pentru a produce alte piese cu ritm asemănător n. red.) celor mai populare piese din lume, a postat un videoclip în care plângea, pentru că mai mult de 90% din videoclipurile lui au devenit inutile după ce au rămas fără sunet.

Care este situația în România

Și Universal Music România și-a retras catalogul de muzică de pe platformă. Artiști ca Liviu Teodorescu, Alexandra Stan sau Ioana Ignat, care colaborează cu casa de discuri, au rămas fără melodii pe TikTok. Cântăreții români luați sub aripa Universal Music nu au declarat încă nimic în spațiul online despre melodiile date jos de pe platformă.

Totuși, românii nu par să se simtă afectați de muzica scoasă de către UMG, deoarece nu au existat reacții notabile pe acest subiect pe TikTok. Majoritatea artiștilor români au semnat cu alte case de discuri românești, precum Global Records.

Meta a avut o problemă similară în primăvara anului 2023

Compania Meta, care deține Instagram și Facebook, a avut parte de o problemă similară în Italia și România primăvara trecută, când au eșuat negocierile cu compania SIAE, care se ocupă de drepturile de autor ale librăriilor de muzică ale companiei Meta din cele două țări.

Acest lucru i-a lăsat pe utilizatorii români și italieni de Instagram și Facebook fără melodii de folosit pentru story-uri sau reels pentru o perioadă scurtă în martie 2023. În momentul de față, românii nu mai au probleme cu catalogul muzical de pe Meta.